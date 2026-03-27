Chip nel cervello, per curare: cosa c’è di concreto oltre la fantascienza

I chip cerebrali non sono più soltanto materia da laboratorio o immaginario fantascientifico. Tra nuove approvazioni regolatorie, sperimentazioni cliniche e dispositivi sempre meno invasivi, le interfacce cervello-computer stanno iniziando a mostrare applicazioni concrete nella cura di paralisi, disturbi della comunicazione e gravi lesioni neurologiche.

Cosa sta cambiando davvero nella medicina dei brain chip

La recentissima approvazione del dispositivo “NEO” da parte della National Medical Products Administration (NMPA) cinese (simile alla nostra Agenzia Italiana del Farmaco, AIFA), rappresenta un momento di rottura epocale nella storia della medicina moderna[1]. Non si tratta più soltanto di una fresca notizia (di marzo 2026) confinata a remoti laboratori di ricerca asiatici o in riviste accademiche specializzate.

Per la prima volta, infatti, un’interfaccia cervello-computer (conosciuta anche come “Brain–Computer Interface” o “BCI”) ha superato il rigoroso scrutinio dell’autorità regolatoria di Pechino per essere immessa sul mercato come prodotto clinico standard. Questo traguardo trasforma radicalmente l’approccio terapeutico alle paralisi gravi, portando una tecnologia – che fino a pochi anni fa, lo possiamo ben dire, appariva come pura “fantascienza” – direttamente nelle corsie degli ospedali.

NEO, un “ponte digitale” che restituisce autonomia motoria

NEO, progettato dall’azienda di Shanghai Neuracle Tecnology, è stato specificamente autorizzato per pazienti di età compresa tra i diciotto e i sessant’anni che hanno perso l’uso degli arti a causa di lesioni del midollo spinale a livello cervicale, spesso causate da incidenti (stradali, cadute) o da patologie degenerative.

La scelta di questa coorte di pazienti (gruppo di persone selezionate in base a caratteristiche comuni) non è casuale: si tratta di una fascia di popolazione attiva che, a causa di traumi (spesso improvvisi), si ritrova a gestire una dipendenza totale da altri esseri umani e da determinate tecnologie a supporto.

L’introduzione di una sorta di “ponte digitale”, capace di restituire l’autonomia motoria attraverso un “guanto robotico pneumatico”, non è solo un successo tecnico, ma una risposta umanitaria a una condizione precedentemente ritenuta irreversibile.

La filosofia progettuale alla base di NEO

A differenza dei sistemi ad alta invasività che dominano il dibattito mediatico occidentale, NEO adotta una filosofia progettuale basata sulla sostenibilità biologica a lungo termine. Il chip, grande quanto una moneta, viene alloggiato nel cranio del paziente. Tuttavia, i suoi otto elettrodi non penetrano nel parenchima cerebrale, ossia in quel tessuto nervoso coinvolto attivamente nella formazione e nella trasmissione di impulsi elettrici; tali elettrodi, infatti, poggiano direttamente sulla dura madre, la membrana esterna del cervello, in un approccio definito dai tecnici come “epidurale”.

Questa scelta tecnica riduce drasticamente il rischio di infezioni, emorragie intracraniche e, soprattutto, la formazione di tessuto cicatriziale (gliosi), che in passato ha rappresentato il principale ostacolo alla durata degli impianti cerebrali. I dati presentati da Neuracle, supportati da studi pubblicati su piattaforme come MedRxiv e monitorati per oltre diciotto mesi, dimostrano che il segnale rimane stabile nel tempo.

Durante le sperimentazioni su trentadue pazienti, il team guidato dal neurochirurgo Chen Liang (Fudan University[2]), presso Huashan Hospital di Shanghai, ha osservato che i soggetti non solo riuscivano a bere e mangiare autonomamente utilizzando il pensiero per comandare il guanto robotico, ma mostravano segni di “plasticità neurale”. In parole povere, anche l’arto non assistito dal guanto mostrava lievi miglioramenti motori, suggerendo che il feedback visivo e l’intenzione motoria costante potessero riattivare circuiti nervosi dormienti o ridondanti anche nel resto del corpo. Una scoperta sensazionale! Ma vediamo ora cosa succede dall’altra parte dell’Oceano Pacifico.

Dall’epidurale all’intra-corticale: Neuralink e la corsa statunitense

Negli Stati Uniti il “gioiello cerebrale” di Elon Musk, Neuralink, ha spostato i confini della (sua) precisione neuro-tecnologica. Lo scorso anno e i primi tre mesi del presente 2026 sono stati cruciali per l’azienda californiana, che ha ricevuto dalla FDA (Food and Drug Administration, ossia l’AIFA statunitense) la designazione di “Breakthrough Device” (programma che accelera lo sviluppo, la valutazione e la revisione di dispositivi medici innovativi) per diverse applicazioni del suo chip “N1”.

A differenza del modello cinese che “gioca all’esterno” del cervello (come abbiamo visto, a livello di dura madre, quindi a livello di meningi), Neuralink punta sull’approccio intra-corticale, permettendo a filamenti microscopici, più sottili di un capello umano, di essere inseriti direttamente nel tessuto cerebrale da un robot-chirurgo ad alta precisione. Questa profondità permette di registrare l’attività di singoli neuroni con una risoluzione senza precedenti, creando una “larghezza di banda” che permette ai pazienti non solo di muovere arti meccanici, ma di controllare dispositivi digitali complessi con una latenza impercettibile.

Nel 2026, gli studi clinici di Neuralink hanno dimostrato che i pazienti possono navigare sul Web, giocare online e utilizzare software di grafica professionale con una velocità di input paragonabile a quella di un utente non disabile[3]. L’obiettivo dichiarato per la fine di quest’anno è la standardizzazione della procedura chirurgica attraverso il robot R1, trasformando l’impianto cerebrale in un intervento ambulatoriale rapido, riducendo i costi e aumentando la sicurezza attraverso l’automazione totale della sutura dei filamenti inseriti nel cervello dei pazienti.

Brainchip e cura dei pazienti con la via endo-vascolare di Synchron

Un altro pilastro fondamentale di questa rivoluzione è rappresentato da Synchron, l’azienda newyorkese che ha scelto di bypassare completamente la chirurgia “a cranio aperto”. Il loro dispositivo, Stentrode, viene introdotto attraverso il sistema vascolare, una tecnica derivata dalla cardiologia interventistica[4]. Inserito tramite una vena giugulare (al lato del collo) e posizionato nel seno sagittale superiore (situato nel cervello), il sensore si trova a ridosso della corteccia motoria (lobo frontale del cervello) pur rimanendo all’interno di un vaso sanguigno. Nel corso del 2026, Synchron ha annunciato un’integrazione nativa senza precedenti con gli ecosistemi operativi di Apple e Microsoft.

Questo significa che i segnali cerebrali vengono riconosciuti dai dispositivi come input standard, permettendo ai pazienti affetti da SLA o da sindrome “locked-in” (con il paziente che è cosciente e sveglio, ma non può muoversi e/o comunicare) di inviare messaggi, gestire la domotica a casa propria e fare acquisti online con la stessa naturalezza di chi usa quotidianamente smartphone e tablet. Questa via endo-vascolare di Synchron è considerata da alcuni accademici come la più promettente per una diffusione di massa, poiché elimina i rischi associati alla neurochirurgia invasiva (anche quella “meno” invasiva di NEO) e permette una sostituzione o un aggiornamento dell’hardware molto più semplice.

Comunicazione e voce sintetica nelle nuove Brain–Computer Interface

Ma la frontiera della ricerca si è estesa anche al recupero delle funzioni sensoriali e comunicative. Alcuni studi tra il 2025 e il 2026 hanno mostrato come le Brain–Computer Interface possano restituire la parola a chi l’ha persa. Team di ricerca presso le accademie californiane Stanford University e UC San Francisco hanno perfezionato algoritmi di Deep Learning (apprendimento profondo) capaci di interpretare i segnali neurali legati ai tentativi di articolazione vocale.

Invece di limitarsi a scrivere testo su uno schermo, questi sistemi sono ora in grado di pilotare sintetizzatori vocali che riproducono la voce originale del paziente, a partire da registrazioni precedenti alla malattia. La velocità di comunicazione ha raggiunto le ottanta-centoventi parole al minuto, una prestazione che si avvicina alla normale conversazione umana.

Brainchip e cura dei pazienti verso il recupero della vista

Contemporaneamente, il progetto Blindsight di Neuralink[5] ha iniziato i test per il ripristino della vista nei pazienti che l’hanno persa. Stimolando direttamente la corteccia visiva, il dispositivo mira a generare immagini digitali rudimentali che permettano ai non vedenti di orientarsi nello spazio, riconoscere ostacoli e percepire la luce, “aggirando” completamente gli occhi o i nervi ottici danneggiati. Non una vista perfetta, ma comunque un buon punto di partenza.

Dal pensiero al movimento: il ponte digitale tra cervello e midollo

Nel campo della mobilità fisica, invece, la “vision” si sta spostando dal controllo di macchine esterne al controllo del proprio corpo. La società olandese ONWARD Medical, collaborando con la École Polytechnique Fédérale de Lausanne (Svizzera), ha presentato risultati straordinari sulla terapia ARC-BCI[6].

Questo sistema crea una sorta di “ponte digitale wireless” tra il cervello e il midollo spinale. Quando il paziente pensa di camminare, l’impianto cerebrale cattura l’intenzione e trasmette il comando a uno stimolatore epidurale posizionato sotto la lesione spinale.

Questo stimolatore si comporta riattivando elettricamente i muscoli delle gambe seguendo la sequenza naturale dei passi del paziente. I pazienti coinvolti negli studi clinici non solo sono riusciti a camminare con un deambulatore, ma hanno mostrato una coordinazione tale da poter salire rampe e scale, un traguardo che sembrava irraggiungibile solo un decennio fa.

La sinergia tra Intelligenza Artificiale “adattiva” e neuro-stimolazione sta permettendo a questi sistemi di apprendere lo stile di camminata unico di ogni individuo, permettendo un movimento sempre più fluido e meno faticoso.

Brainchip e cura dei pazienti tra industria, geopolitica e diagnostica

Certo è, tuttavia, che anche l’impatto geopolitico e industriale di queste scoperte è altrettanto significativo. L’approvazione di NEO in Cina coincide con l’avvio del suo quindicesimo piano quinquennale 2026-2030, che classifica, tra le altre, le Brain–Computer Interface come una delle “industrie strategiche del futuro”.

Tale visione ha innescato una corsa agli investimenti che coinvolge anche colossi statunitensi del calibro di Medtronic e Precision Neuroscience, i quali stanno sviluppando micro-elettrodi chiamati “Layer 7” che possono coprire vaste aree della superficie cerebrale con una densità di sensori altissima.

Questi micro-elettrodi non servono solo a curare la paralisi, ma stanno diventando strumenti diagnostici essenziali per mappare l’epilessia e monitorare in tempo reale l’efficacia dei farmaci neuropsichiatrici. La competizione tra il modello “minimamente invasivo” cinese, quello “high-tech” intra-corticale di Musk e quello “vascolare” di Synchron sta creando un mercato diversificato, dove la scelta della tecnologia dipende dalle specifiche esigenze cliniche e dal profilo di rischio del paziente.

Etica, privacy neurale e prospettive future delle BCI

In definitiva (per ora), il 2026 si sta delineando come l’anno in cui l’umanità ha iniziato a decodificare sistematicamente il linguaggio del pensiero per scopi terapeutici. Le sfide rimanenti non sono più solo tecniche, ma etiche e regolatorie: la protezione di quella che potremmo definire “privacy neurale” e la sicurezza dei dati cerebrali sono diventate priorità assolute per i governi di diversi paesi del mondo.

Tuttavia, il successo del cinese NEO e degli altri impianti globali a guida statunitense dimostra che la direzione è tracciata. La medicina riparativa non si limita più a curare i sintomi, ma punta a ripristinare le connessioni perdute, offrendo a milioni di persone in tutto il mondo la speranza concreta di riprendere in mano la propria vita (letteralmente e metaforicamente).

Note

[1] China approves brain chip to treat paralysis — a world first. Nature. https://www.nature.com/articles/d41586-026-00849-6

[2] Liang Chen. ResearchGate. https://www.researchgate.net/profile/Liang-Chen-27

[3] Clinical Trials. Neuralink. https://neuralink.com/trials/

[4] Synchron Stentrode. Time. https://time.com/collections/best-inventions-2025/7318456/synchron-stentrode/

[5] Neuralink’s Blindsight Implant Receives FDA Breakthrough Device Designation. MediaMice. https://mediamice.com/neuralinks-blindsight-implant-receives-fda-breakthrough-device-designation/

[6] ARC-BCI. Onward Medical. https://www.onwd.com/brain-computer-interface/