Telco per l’Italia 2022, come re-inventare il futuro del Paese con l’innovazione

Il mercato nazionale delle telecomunicazioni sta affrontando sfide che è bene approfondire per comprendere i mutamenti in corso e le priorità del momento, alla luce delle possibilità offerte dal PNRR e della necessità di spingere, attraverso servizi e infrastrutture innovativi, la ripresa sociale ed economica del Paese. Per fare il punto della situazione il 3 maggio a Roma a partire dalle 9,30 si terrà Telco per l’Italia: re-inventare il futuro (QUI il sito dedicato), nuova edizione dello storico evento di CorCom-Digital360.

Gli obiettivi

L’incontro sarà l’occasione per parlare delle nuove gare per il 5G, la banda ultralarga e il cloud, gli scenari che si prefigurano con il Piano nazionale di ripresa e resilienza, ma anche capire a che punto siamo con le infrastrutture, quali sono le normative legate all’ambito delle telecomunicazioni, i risvolti in tema di sostenibilità e affrontando anche la questione del risparmio energetico e degli impatti della guerra in Ucraina.

Dopo i saluti iniziali della direttrice di CorCom Mila Fiordalisi, la giornata si aprirà con l’intervento del presidente di Digital360 Andrea Rangone, che metterà a fuoco la situazione del mercato italiano Tlc analizzando il contesto attuale e che cosa riserva il futuro. Interverranno in apertura anche la sottosegretaria al Ministero dello Sviluppo Economico Anna Ascani e Franco Accordino, Head Unit Investement in High-Capacity networks della Commissione Europea.

Telco per l’Italia 2022, l’agenda

Alle 10:25 e alle 14:15 si terranno due incontri con gli operatori economici. Il primo, intitolato “Il dibattito con i player di mercato: Banda ultralarga fissa e mobile, la roadmap delle telco” permetterà di capire quali sono gli investimenti per le nuove reti e come colmare i divari esistenti, oltre alle sfide da affrontare tra cui la burocrazia e la mancanza di compentenze. Il secondo appuntamento, chiamato “Il dibattito con i player di mercato: Servizi e tecnologie innovative per spingere la digital transformation” sarà utile per comprendere l’evoluzione dello scenario tecnologico, trattando tra l’altro di cloudification, pianificazione predittiva, virtualizzazione degli asset, architetture interoperabili e piattaforme convergenti, affrontando anche il tema Green ICT.

Alle 16:15 si terrà invece la tavola rotonda “Politica e sindacati: le sfide sul tavolo”. Parteciperanno al dibattito Enza Bruno Bossio, Deputata Partito Democratico, Commissione trasporti e Tlc Camera, Massimiliano Capitanio, Deputato Lega, Commissione Trasporti e Tlc Camera, Maurizio Gasparri, Senatore Forza Italia, Mirella Liuzzi, Deputata Movimento 5Stelle, Commissione Trasporti e Tlc Camera, Federico Mollicone, Deputato e Responsabile Innovazione Fratelli d’Italia, Luciano Nobili, Deputato Italia Viva, Commissione Trasporti e Tlc Camera, Laura Di Raimondo, Direttore Asstel e Salvo Ugliarolo, Segretario Generale Uilcom-Uil.

