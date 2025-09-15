DSA-GDPR, come districarsi tra gli obblighi sovrapposti: la guida Edpb

L’Unione europea ha imboccato da tempo la strada della regolamentazione delle grandi piattaforme digitali e dei servizi online. Dopo il Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR), entrato in vigore nel 2018 e diventato il riferimento globale in materia di protezione dei dati, l’UE ha approvato il Digital Services Act (DSA), applicabile in via definitiva dal febbraio 2024, che mira a creare uno spazio digitale maggiormente rispettoso dei diritti fondamentali degli utenti e a garantire condizioni di parità per le imprese.