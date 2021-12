Negati i tabulati: ecco i motivi della multa del Garante privacy a Tim - Agenda Digitale

I diritti degli interessati e nello specifico il diritto di accesso ai propri dati, comportano due specifiche condotte, una relativa al tempo di risposta ed una rispetto al contenuto della stessa. L’interessato vedendosi negato l’una o l’altra potrebbe facilmente attivare l’Autorità Garante. TIM ha negato illegittimamente il diritto di accesso: il Garante privacy ha sanzionato la società per 150.000 euro.

TIM ha da tempo predisposto un modulo standard per richiedere l’accesso ai tabulati telefonici come da art. 132 del Codice Privacy novellato. Tale modulo è concepito per essere inviato via fax. Nel caso specifico, la società ha perso o non ha ricevuto il documento. Il richiedente insiste, deve accedere ai tabulati per difendersi in giudizio. Invia una prima PEC, non riceve alcun riscontro, poi ne manda una seconda. Tali mail vengono inoltrate a uffici sbagliati e quando finalmente, solo a seguito dell’insistenza dell’interessato, vengono prese in carico da TIM, il diritto d’accesso viene incomprensibilmente e cavillosamente negato. Fintanto che non deve intervenire il Garante, attivato dal richiedente.

Ciò che più stupisce è che TIM, come sottolineato dallo stesso Garante, sia recidiva: non è la prima volta che la società viene pizzicata in violazione del GDPR.

L’antefatto

La querelle inizia il 26 ottobre 2020. Un utente di TIM, attraverso il proprio avvocato difensore, richiede l’invio dei tabulati telefonici del proprio assistito. Compila il modulo e come richiesto da TIM invia un fax. A distanza di quasi due mesi, non essendo pervenuta da parte di TIM alcuna comunicazione, la domanda viene reiterata, questa volta via PEC. TIM, l’8 gennaio 2021 al rientro dalle festività natalizie, rigetta la domanda. I tabulati richiesti erano relativi all’anno solare 2018. TIM nega dunque il soddisfacimento della richiesta adducendo che la stessa è eccessivamente tardiva non potendosi rilasciare “dati relativi ad un periodo superiore al biennio dalla data della richiesta”. La prima domanda inviata nell’ottobre 2020 era di 2 anni e 10 mesi successiva all’inizio del periodo richiesto.

Il difensore, nel medesimo giorno del “no” ricevuto da TIM, provvede a rinnovare la richiesta, sottomettendosi alle pretese della compagnia telefonica e richiedendo i tabulati per i 24 mesi precedenti la domanda. L’avvocato non ricevendo risposta, la sollecita il 2 marzo 2021. TIM risponde nuovamente “no” pochi giorni dopo. Il difensore rinnova la richiesta, sottolinea il carattere d’urgenza per poter difendere l’assistito in giudizio e soprattutto attiva l’Autorità Garante.

L’intervento del Garante privacy

Il 31 marzo 2021, a pochi giorni dal ricevimento della richiesta di informazioni da parte dell’Autorità per la Protezione dei Dati, i legali di TIM rispondono al Garante, innescando un tam tam di PEC e contro PEC. I temi in questione sono il ritardo nella risposta e la non accettazione del “diritto di accesso”. Nella risposta al Garante, i legali di TIM ignorano il tema delle tempistiche disattese e si concentrano nel rinforzare e arricchire le motivazioni al “no” con il quale negano il diritto di accesso ai dati. L’elenco delle motivazioni per le quali TIM non abbia potuto o voluto rispondere alle richieste di invio dei tabulati si gonfia sensibilmente in questa risposta al Garante, incuranti del fatto che tali motivazioni non siano mai state opposte al richiedente, che avrebbe potuto, qualora fossero state reali e concrete, provvedervi per dare soddisfazione alle richieste della compagnia telefonica.

Il 6 aprile 2021 lo stesso difensore in una nota sottolinea “la condotta sostanzialmente omissiva” di TIM, e in particolare evidenzia la totale inconferenza delle affermazioni dei suddetti legali, in quanto “nulla di quanto da loro esposto è mai stato richiesto da Tim” allo stesso. Due giorni dopo arriva la replica dei legali di TIM mentre il 22 aprile il Garante, nel tentativo di trovare il bandolo della matassa richiede la copia integrale dell’istanza inviata dal difensore a TIM.

Il primo provvedimento

L’Autorità per la protezione dei Dati Personali il 27 maggio 2021, emette un provvedimento dichiarativo e correttivo, nel quale intima a TIM di consegnare i tabulati telefonici richiesti dal difensore senza ingiustificato ritardo e comunque non oltre il termine perentorio di 7 giorni. Il Garante innanzitutto sottolinea come TIM in materia sia recidiva: “Infatti risulta in atti che non vi sia stato un fattivo riscontro a ripetute e specifiche richieste di accesso a dati di traffico, relative a periodi sufficientemente circoscritti” e fra le righe del provvedimento appare emergere chiara la richiesta da parte dell’Autorità Garante a TIM di conformarsi alla normativa.

Nel provvedimento il Garante infatti sottolinea come la richiesta di accesso ai tabulati telefonici sia normato dall’Art. 132, comma 3 del Codice e che questi rientri nel più ampio e generale alveo dell’Art. 15 del GDPR “Accesso ai dati dell’Interessato” e che “la portata applicativa dello stesso deve essere ricondotta nei più stretti alvei interpretativi”. Senza entrare nel dettaglio di tutte le motivazioni di rigetto della richiesta sollevate da TIM citiamo la motivazione numero uno relativa ad una presunta difficoltà a identificare il richiedente. L’Autorità controbatte scrivendo: “il documento d’identità allegato alla stessa, come verificato dall’Ufficio, risultava leggibile”.

La motivazione numero due addotta da TIM si concentrava sul fatto che il periodo richiesto era eccedente quello specifico per il quale avrebbe dovuto difendersi. Il Garante invita TIM a non curarsi di quale sia la migliore strategia difensiva del legale scrivendo: “Tim avrebbe potuto e dovuto dare riscontro positivo alle istanze di accesso rivolte successivamente dal legale, non potendo la compagnia telefonica sindacare il contenuto della strategia difensiva né la necessità e l’utilità dei periodi di traffico richiesti dal difensore e dovendosi limitare alla formale verifica dei termini previsti dall’art. 132”.

Un’ulteriore motivazione, l’unica realmente anteposta al richiedente, relativa alle incongruenze temporali viene così liquidata dal Garante: “Gli elementi complessivamente acquisiti consentono di ritenere fondata la legittimità delle richieste del segnalante…. Si ravvisa altresì la tempestività della stessa, effettuata la prima volta già il 26-10-2020 e quindi tale da poter ricomprendere i tabulati fino al 26-10-2018; dati, quindi, che Tim al tempo conservava ed avrebbe dovuto ostendere al segnalante, anche perché la richiesta risultava pertinente rispetto al titolo di reato contestato”.

Il Garante dunque ha sanzionato TIM per 150.000 euro.

Processo di gestione delle richieste degli interessati

In tema di processo di gestione delle richieste degli interessati il Garante sottolinea come la “problematica tecnica lamentata dal titolare del trattamento nella propria procedura di gestione di siffatte istanze non possa riflettersi negativamente sul diritto di accesso ai tabulati del segnalante” e non la si possa considerare “una condotta idonea ai sensi dell’art. 12, parr. 2 e 3, del Regolamento, in base al quale “Il titolare del trattamento agevola l’esercizio dei diritti dell’interessato ai sensi degli articoli da 15 a 22” e deve fornire “riscontro all’istanza di esercizio dei diritti di cui agli artt. 15-22 senza ingiustificato ritardo e, comunque, al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta stessa”.

Il Garante quindi rileva che la prima istanza, databile al più tardi al 29 ottobre 2020, avrebbe potuto e dovuto essere evasa in modo effettivo e non meramente burocratico; rileva che la rinnovata richiesta inviata l’8 gennaio 202, persistendo il silenzio di Tim, egli sollecitava il riscontro con nuova pec il 2 marzo 2021; riscontro che perveniva soltanto il 10 marzo (ovvero a distanza di più di 2 mesi dalla detta istanza dell’8 gennaio), ribadendo, tuttavia, il diniego già opposto;

Tardiva risposta e illegittimo rigetto

Il Garante ha ritenuto che tale diversa reiterata richiesta del difensore del segnalante, illegittimamente e tardivamente rigettata da Tim avrebbe potuto e dovuto essere evasa integralmente. Ritenuto peraltro che siffatto riscontro del 10 marzo sia da qualificarsi come incongruente, nonché gravemente negligente, rispetto all’oggetto della menzionata istanza dell’8 gennaio (reiterata il 2 marzo), riguardando quest’ultima il diverso periodo compreso fra 8-01-2019 e l’8-01-2021, che, alla data (08-01-2021) dell’istanza del difensore, risultava evidentemente ben ostensibile.

Nelle proprie conclusioni il Garante sottolinea: “la gravità della violazione, con riferimento alla particolare natura dei trattamenti connessi all’esercizio dei diritti in sede giudiziaria e alla circostanza che le condotte della Società hanno ostacolato l’agevole esercizio del proprio diritto di difesa” e che “la dimensione soggettiva della condotta, che deve ritenersi gravemente colposa, avendo trascurato il riscontro a istanze chiare e motivate, in fatto e in diritto, nonché reiterate, con particolare riguardo a quelle presentate dal difensore.

Reiterazione della condotta

I provvedimenti inibitori, correttivi e sanzionatori, adottati dell’Autorità a carico della Società, con riguardo anche alla non corretta gestione dei diritti degli interessati, sono già diversi e vi è un precedente specifico provvedimento correttivo (provv. 14 maggio 2020, n. 85, doc. web n. 9442587), con cui era stata accertata la non corretta gestione delle istanze relative ai tabulati nell’ambito delle investigazioni difensive, pur senza comminare sanzioni, avendo ritenuta collocabile la violazione riscontrata nel contesto dei trattamenti oggetto del citato provv. 15 gennaio 2020, nonché un precedente sanzionatorio specifico: il provv. 8 luglio 2021, n. 272, doc. web n. 9693464) (art. 83, par. 2, lett. k).

