Fattura per prestazione di servizi, quando va emessa

DOMANDA

Mi occupo di mediazione familiare, il cliente mi paga a sessione , ma emetto fattura solo al termine del ciclo di incontri. Esempio: 10 incontri pagati in modo dilazionato durante 4 mesi e fattura unica del totale emessa il giorno dell’ultimo pagamento. Si può fare?



RISPOSTA

La fattura va emessa nei termini previsti dall’articolo 6 del DPR 633/1972 (effettuazione delle operazioni), che per le prestazioni di servizi è il momento del pagamento. La fattura si può emettere anche prima del pagamento e in tal caso l’operazione si considera effettuata alla data di emissione della fattura. Ciò premesso, lei è in ritardo in relazione ad eventuali somme incassate per cui non ha trasmesso la fattura elettronica al SDI entro 12 giorni dalla data dell’incasso. Può regolarizzare tutto emettendo una fattura – anche unica e per il totale pattuito – alla data del pagamento del primo acconto ma deve regolarizzare gli eventuali adempimenti formali omessi ( liquidazioni IVA, versamenti, LIPE, etc.).

Se la omissione è relativa al mese di gennaio 2024 probabilmente l’unica violazione commessa ad oggi e da sanare sarebbe la tardiva trasmissione della fattura, che può essere regolarizzata pagando la sanzione ridotta ad un ottavo del minimo “entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale e’ stata commessa la violazione” ai sensi dell’articolo 13, comma 1 lettera b) del decreto legislativo 472/1997. La sanzione base è quella prevista dall’articolo 6, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 471/1997, ossia 250 Euro (riduzione ad 1/8 = € 31,25), codice tributo 8911 anno 2024.

Per porre domande a Salvatore De Benedictis sul tema “Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale” è possibile scrivere a: esperto@agendadigitale.eu

Potranno essere presi in esame solo i quesiti sottoscritti con cognome e nome