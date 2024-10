L’adozione di strumenti di intelligenza artificiale nell’eCommerce non è più un’opzione, ma una necessità per rimanere competitivi. Questi strumenti non solo riducono i costi operativi, ma migliorano anche l’efficienza e l’esperienza complessiva dei clienti.

Per gli eCommerce manager esplorare e implementare queste soluzioni non è seguire il trend del momento, ma conseguire un vantaggio competitivo strategico.

AI is Changing E-commerce FOREVER

Dopo aver mostrato nel precedente articolo alcuni strumenti utili al marketing e al customer care, ora vogliamo affrontare altre quattro aree critiche: sicurezza e prevenzione delle frodi, pricing dinamico, gestione dell’inventario e analisi dei dati, proponendo esempi di tool senza alcuno scopo di affiliazione o pubblicità ma come meri esempi di applicazioni AI che si sono già affermate. Invitiamo gli e-commerce manager a visionare questi siti e a continuare a fare scouting di soluzioni che possono dare una svolta alle proprie attività imprenditoriali. Sottolineando che spesso i costi sono molto favorevoli e alla portata anche dei piccoli e medi e-commerce: troppo spesso veniamo a contatto con imprenditori che, anche solo per mancanza di tempo, non colgono queste opportunità!

Strumenti di IA per la prevenzione delle frodi

Le frodi nell’e-commerce stanno crescendo alimentate da tecniche sempre più sofisticate. Secondo Signifyd, nel 2024 si è registrato un aumento del 19% dei tentativi di ordini fraudolenti rispetto all’anno precedente.

Una tattica in crescita è la manipolazione degli indirizzi, che rappresenta il 13% delle frodi rilevate, mentre le frodi tramite intermediari sono aumentate del 50%, segno di una crescente industrializzazione delle operazioni fraudolente. L’AI offre strumenti avanzati per proteggere sia il business che i clienti da frodi e rischi finanziari. Secondo i produttori si possono ridurre anche del 30% le perdite dovute a frodi e chargeback.

Signifyd utilizza AI e big data per identificare in tempo reale transazioni fraudolente, offrendo anche una garanzia finanziaria contro le frodi, riducendo i rischi per i commercianti. Ideale per aziende con elevati volumi di transazioni internazionali.

Kount protegge l’intero percorso cliente, dal login al checkout. Con anni di dati raccolti da miliardi di transazioni, aiuta a prevenire chargeback e account takeover (ATO), grazie anche all’integrazione con piattaforme come WooCommerce e Magento.

Sift è focalizzato sulla prevenzione dei chargeback, offrendo una suite completa di strumenti per la sicurezza delle transazioni, con un approccio che combina, anche in questo caso, machine learning e big data

Strumenti di IA per ottimizzare i prezzi

Una strategia di prezzi dinamica è essenziale per massimizzare i ricavi nel competitivo mercato dell’e-commerce. Gli strumenti AI possono monitorare in tempo reale fattori come i prezzi dei competitor, la domanda di mercato e i costi di produzione, adattando i prezzi per ottimizzare la competitività.

Gli strumenti di dynamic pricing possono far ottenere un aumento delle vendite in tempi di alta domanda. Secondo uno studio di Martech Series, le aziende che hanno adottato strategie di prezzi dinamici alimentate dall’AI, hanno registrato un incremento delle vendite fino al 15-20% durante i picchi di domanda.

Prisync permette di modificare automaticamente i prezzi in base ai dati di mercato e alla concorrenza, mantenendo la competitività senza sacrificare i margini di profitto. Offre un’interfaccia user-friendly che rende l’implementazione e l’uso semplice anche per una PMI.

Reactev utilizza algoritmi AI per analizzare la domanda in tempo reale e ottimizzare i prezzi, permettendo alle aziende di rispondere rapidamente alle fluttuazioni del mercato e aumentare le vendite.

Competera fornisce una strategia di pricing basata su AI, considerando diversi fattori come domanda, costi e prezzi dei concorrenti per suggerire la strategia più competitiva possibile.

Aggiungiamo, con funzionalità analoghe, sia Priceshape che Competitoor.



Previsione della domanda e gestione inventario

La gestione dell’inventario è una delle sfide più critiche per le aziende e-commerce. Gli strumenti AI possono prevedere con precisione la domanda futura, riducendo costi di stoccaggio e migliorando la disponibilità dei prodotti. Un retailer di elettronica che per esempio ha implementato Orderhive, ha ridotto del 20% i costi di magazzino e migliorato significativamente la precisione degli ordini.

StockTrim consente di analizzare i dati storici delle vendite e le tendenze di mercato, garantendo un’ottimizzazione delle scorte e riducendo i costi di stoccaggio.

Orderhive offre una gestione completa della supply chain e utilizza l’intelligenza artificiale per prevedere la domanda e ottimizzare le scorte. L’integrazione con piattaforme multicanale facilita la gestione delle operazioni.

Blue Yonder è un leader nella supply chain optimization. Utilizza modelli predittivi AI per migliorare la gestione delle scorte e delle operazioni logistiche.

Strumenti di IA per l’analisi dei dati e forecasting

Tutti gli strumenti di analytics hanno giovato di un raffinamento dei propri algoritmi, specialmente quando si devono processare grandi volumi di dati per fornire insight utili a migliorare le performance di marketing, aumentando così i tasso di conversione.

Metrilo offre una visione completa dei dati di vendita e del comportamento dei clienti, permettendo decisioni data-driven per ottimizzare le campagne di marketing e migliorare le performance di vendita.

DataRobot fornisce modelli predittivi per ottimizzare l’inventario e prevedere la domanda. Il machine learning anticipa i comportamenti d’acquisto e migliora la gestione delle scorte.

Exponea è una piattaforma specializzata nella segmentazione dei clienti: consente alle aziende di creare campagne di marketing mirate grazie all’analisi dettagliata dei dati sui clienti.

Come visto queste piattaforme non solo riducono i costi operativi, ma migliorano l’esperienza del cliente e le performance aziendali. Per rimanere competitivi, gli e-commerce dovrebbero progressivamente adottare queste tecnologie e verificare i risultati.