Lo shopping compulsivo è una delle manifestazioni più emblematiche della società dei consumi contemporanea, in cui l’acquisto di oggetti digitali assume un ruolo centrale tanto come strumento di approvvigionamento quanto come oggetto di desiderio in sé.
consumi digitali
Comprare non basta mai: la dipendenza da shopping nell’era digitale
Oggetti digitali e società dei consumi si rincorrono in un circuito dove la novità è sempre “adesso” e l’acquisto diventa un gesto quasi obbligato, alimentato da pubblicità, status e paura di restare indietro. Da qui si apre un ventaglio di relazioni: dall’uso funzionale fino alle forme di compulsione e dipendenza senza sostanza
Psicoanalista, Professore a contratto LUDeS Campus Lugano, Professore a contratto Università dell'Insubria, autore del libro 'Bucare lo schermo. Psicoanalisi e oggetti digitali', già referente per la provincia di Como dell'Ordine degli Psicologi della Lombardia,
