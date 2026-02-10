Comprare non basta mai: la dipendenza da shopping nell’era digitale

consumi digitali

Oggetti digitali e società dei consumi si rincorrono in un circuito dove la novità è sempre “adesso” e l’acquisto diventa un gesto quasi obbligato, alimentato da pubblicità, status e paura di restare indietro. Da qui si apre un ventaglio di relazioni: dall’uso funzionale fino alle forme di compulsione e dipendenza senza sostanza