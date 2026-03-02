Smart home, l’AI accelera la transizione green: ma occhio alla sicurezza

L‘AI nel mercato delle applicazioni smart home offre capacità di leggere dati, riconoscere pattern, adattarsi alle abitudini e, soprattutto, ridurre sprechi energetici. Il tema è particolarmente rilevante per la climatizzazione e il riscaldamento, perché l’efficienza energetica degli edifici è uno dei fronti decisivi della transizione green europea.

Su questo fronte, l’AI assume un ruolo rilevante su tre livelli: gestione intelligente dei consumi, evoluzione del post-vendita verso modelli predittivi, e abilitazione di servizi digitali che collegano gli obiettivi di sostenibilità (ESG) all’esperienza d’uso quotidiana.

Dalla domotica all’ottimizzazione energetica con l’AI

La prima applicazione, e probabilmente la più immediata per il consumatore, è la capacità di intervenire sulla domanda energetica senza sacrificare il comfort. Qui l’AI lavora su raccomandazioni, profili di utilizzo, tariffe, condizioni meteo, inerzia termica dell’abitazione, e progressivamente su logiche di controllo più automatiche. Come spiega Rita Pantaleoni, Parts & Services Director Italy di Ariston Group, “le principali applicazioni dell’AI per la smart home, orientate alla sostenibilità ambientale, riguardano l’ottimizzazione dei consumi energetici, il monitoraggio continuo delle performance degli impianti e la promozione di comportamenti consapevoli“.

Il passaggio chiave, nel modello smart, è proprio la promozione di comportamenti consapevoli: l’AI diventa un’interfaccia interpretativa che traduce dati tecnici in scelte pratiche.

AI per la smart home e assistenza post vendita B2C e B2B

Il secondo asse riguarda l’evoluzione dei servizi: l’AI rende economicamente sostenibile un modello “proattivo”, dove guasti e cali prestazionali vengono anticipati. Questo è particolarmente rilevante per impianti complessi, che degradano nel tempo e che spesso vengono gestiti in modalità reattiva: intervento quando il problema è già evidente, costi più alti, inefficienza energetica che si trascina per mesi, disservizio per l’utente. Se l’AI riduce gli interventi “on site” non necessari, migliora sia la customer experience sia l’impronta ambientale legata a logistica e ricambi, oltre a preservare performance e consumi lungo il ciclo di vita.

Questo modello apre anche a nuove metriche ESG: non solo l’efficienza del prodotto in laboratorio, ma la sua efficienza reale nel tempo, misurata e mantenuta da servizi digitali.

Anche in ambito B2B l’AI può cambiare i modelli operativi: dalla gestione reattiva a quella preventiva, con benefici su affidabilità, costi e qualità percepita. Pantaleoni lo sintetizza così: “Anche dal punto di vista B2B, l’AI consente di passare da una logica reattiva ad una gestione intelligente e preventiva del comfort domestico: supporta funzionalità avanzate di monitoraggio, suggerimento e prevenzione, migliorando l’affidabilità dei prodotti, ottimizzandone il funzionamento per ottenere la massima efficienza energetica ed evolvendo l’esperienza complessiva”.

AI per la smart home, gli impatti per la sostenibilità

Per i produttori di riscaldamento e climatizzazione, la transizione passa dalla combinazione tra tecnologie ad alta efficienza (pompe di calore, ibridi, ventilazione) e una connettività capace di abilitare ottimizzazione e servizi. In altre parole: hardware efficiente, ma anche software e dati per farlo funzionare bene nel mondo reale.

Pantaleoni colloca il tema nel quadro più ampio della transizione negli edifici: “Il settore del comfort termico sostenibile è fondamentale per la transizione energetica negli edifici” e, in quest’ottica, “le soluzioni di connettività rivestono un ruolo fondamentale da questo punto di vista“, spiega.

Nel quadro europeo, dove decarbonizzazione e prestazioni energetiche degli edifici diventano politiche strutturali, la disponibilità di una base installata connessa può trasformarsi in un vantaggio competitivo: abilita servizi, ma impone anche obblighi (sicurezza, compliance, gestione dei dati, aggiornamenti).

Come l’AI entra nei prodotti e nei processi: il caso Ariston Group

Il punto non è solo inserire un assistente o una funzione generativa, ma costruire un sistema di apprendimento dai dati di utilizzo e di traduzione in decisioni operative: ottimizzazione dei setpoint, prevenzione di anomalie, adattamento alle abitudini, suggerimenti di manutenzione, diagnostica remota.

Pantaleoni descrive come l’AI viene ad esempio usata in Ariston Group: “Tra i tanti aspetti, in Ariston Group l’AI è un abilitatore chiave per semplificare l’esperienza degli utenti sia B2C che B2B, migliorare l’efficienza energetica e rendere i servizi sempre più proattivi”.

E specifica: “L’AI è integrata nelle nostre soluzioni di smart comfort e di connettività a supporto dei prodotti connessi. In particolare, consente di analizzare i dati di utilizzo degli impianti per ottimizzare prestazioni e consumi energetici, permette di comprendere le abitudini dell’utente e adattare il funzionamento dei sistemi alle reali esigenze di comfort; abilita servizi predittivi e di assistenza remota, anticipando eventuali anomalie e riducendo interventi non necessari”.

AI nella smart home: attenzione alla cybersecurity

Più aumenta la connettività, più la cybersecurity diventa parte integrante dell’offerta. Nella smart home, i dati non sono solo “tecnici”: raccontano abitudini, presenza in casa, routine quotidiane. E per i produttori, sicurezza significa anche continuità di servizio, aggiornabilità, gestione delle vulnerabilità lungo anni di ciclo di vita.

Pantaleoni imposta il tema in modo esplicito: “Per le aziende che operano nel mondo della smart home, la cybersecurity è un elemento strutturale del valore offerto, non un semplice requisito tecnico“.

A partire dalla natura dei dati: “I dispositivi smart generano e scambiano informazioni sensibili legate alle abitudini domestiche. È quindi essenziale garantire la massima sicurezza dalla trasmissione dei dati fino alla loro gestione sulle piattaforme digitali”.

Ma la fiducia è anche comunicazione e trasparenza: “La sicurezza non riguarda solo la tecnologia, ma anche la trasparenza verso il consumatore, che deve sapere come vengono utilizzati i dati e quali benefici concreti riceve in cambio, in termini di comfort, efficienza e servizi aggiuntivi”.

Lo scenario dell’AI nella smart home

L’evoluzione dell’AI nella smart home, soprattutto nel comfort termico, contempla dunque i trend di efficienza energetica misurabile, servizi predittivi, connettività su larga scala e cybersecurity strutturale. La sostenibilità dunque dipende dalla capacità di governare nel tempo prestazioni e consumi e di farlo con un ecosistema digitale che tenga insieme utente, installatore, assistenza e produttore.