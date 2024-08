Forma giuridica sbagliata in fattura, cosa succede

DOMANDA



Per necessità, abbiamo dovuto trasformare la forma giuridica della nostra società da “SRLS” in “SRL”. Purtroppo non siamo riusciti a comunicarlo proprio a tutti i fornitori e qualcuno ha continuato a fatturare alla ragione sociale “SRLS” pur se tutti gli altri dati non sono cambiati in realtà è cambiata solo da “SRLS” in “SRL” come detto in precedenza.

Qualche fornitore ha provveduto ad emettere nota di credito ed a emettere giusta fattura, ma qualcun altro sostiene che non c’è bisogno di fare tutto questo giro in quanto non essendo variati tutti gli altri dati il fatto non comporta un errore e pertanto non prevede nessuna azione di risanamento.

Volevo sapere cosa ne pensa al riguardo e se per caso è necessario prendere i provvedimenti del caso adatti a risanare l’errore se questo ci fosse.

RISPOSTA

Essendo rimasta invariata la partita IVA e il relativo regime fiscale l’eventuale errore è ininfluente ai fini della liquidazione e del calcolo dell’imposta dovuta. Si tratta, eventualmente, di un errore meramente formale non sanzionabile ai sensi dell’articolo 6, comma 5-bis, decreto legislativo 472/1997.

Per porre domande a Salvatore De Benedictis sul tema “Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale” è possibile scrivere a: esperto@agendadigitale.eu

Potranno essere presi in esame solo i quesiti sottoscritti con cognome e nome