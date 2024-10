Moda online: come crescere in Europa grazie ai marketplace del fashion

Negli ultimi anni, il mercato europeo del fashion online ha registrato una crescita esponenziale. I consumatori, sempre più connessi e abituati agli acquisti digitali, hanno spinto i brand a investire in strategie online più sofisticate.

Secondo Statista il mercato globale della moda online è stimato a 768,7 miliardi di dollari nel 2023 e si prevede che raggiunga 1.103,3 miliardi di dollari entro il 2027 con un tasso di crescita annuo che non accenna a rallentare.

Questo incremento è in gran parte dovuto al ruolo dei marketplace, che rappresentano una porta d’accesso privilegiata per i brand verso nuovi mercati internazionali.

Il ruolo strategico e forza dei marketplace locali

I marketplace si sono affermati come strumenti indispensabili per i brand che mirano a espandere la loro presenza a livello internazionale. Piattaforme come Zalando, ASOS e Farfetch sono solo alcuni degli esempi di successo in Europa, ma sono i marketplace locali a rappresentare una vera e propria forza trainante per la crescita del settore.

Queste piattaforme offrono numerosi vantaggi: dalla visibilità immediata su mercati esteri, alla possibilità di sfruttare infrastrutture logistiche consolidate, fino all’accesso a un vasto pubblico di consumatori che si affidano sempre più a queste piattaforme per i loro acquisti. Inoltre, i marketplace consentono ai brand di testare nuovi mercati con costi e rischi ridotti rispetto all’apertura di negozi fisici o di un sito e-commerce dedicato in un paese estero.

Questi marketplace, spesso specializzati in mercati regionali specifici, offrono vantaggi competitivi come una conoscenza approfondita delle preferenze locali, una logistica ottimizzata e partnership strategiche con influencer e brand locali. Questo approccio permette ai marchi di moda di entrare in nuovi mercati in modo più mirato ed efficiente, aumentando così le probabilità di successo.

I marketplace del fashion che si stanno distinguendo in Europa

Ma quali sono i marketplace del fashion che si stanno distinguendo in Europa?

Zalando

Zalando, colosso tedesco attivo in ben 25 mercati, rappresenta un vero e proprio ecosistema per il mondo fashion e lifestyle. Continua a dominare il panorama europeo delle vendite online nel settore della moda, classificandosi in prima posizione in tutti e quattro i paesi.

I valori portati avanti a favore della sostenibilità e della Diversity & Inclusion (D&I), insieme all’attenzione all’unicità dei suoi consumatori, sono i principali fattori del successo del marketplace nato nel 2008.

Shein

Shein ha rapidamente guadagnato posizioni di rilievo in Italia, Germania e Francia. Fondata in Cina nel 2008 come ZZKKO, Shein è diventata un marketplace che offre ai venditori la possibilità di operare sotto il marchio della società o come commercianti terzi.

Grazie a prezzi competitivi e un vasto assortimento che segue le rapide evoluzioni delle tendenze della moda, Shein è particolarmente popolare tra la Generazione Z e sui social network.

Il marketplace ospita brand di fama internazionale come Skechers e Forever 21.

About You

About You, anch’esso di origine tedesca, è un punto di riferimento nel fashion e lifestyle in Europa.

L’osservatorio di Yocabè ha rilevato la sua presenza in classifica in Germania e Svizzera.

Fondata nel 2014 ad Amburgo, About You è tra le aziende e-commerce in più rapida espansione in Europa, diventando il primo unicorno di Amburgo dal 2018.

La società mette al centro moda e tecnologia, offrendo un’esperienza di shopping digitalizzata e personalizzata. Ospita oltre 2000 marchi, tra cui Nike, Adidas, Calvin Klein e Diesel.

Andamenti dei marketplace in Italia, Germania, Francia e Svizzera

L’osservatorio marketplace di Yocabè, ha esaminato quattro mercati chiave: Italia, Germania, Francia e Svizzera. Ecco i tre principali marketplace di ciascun paese che hanno registrato il maggior numero di visite degli ultimi tre mesi:

Italia: Zalando, Shein, Yoox

Secondo Similarweb, Zalando ha guadagnato quasi 34 milioni di visite negli ultimi tre mesi in Italia. Seguono Shein con oltre 17 milioni di visite e Yoox, punto di riferimento online nel mondo della moda, del design e dell’arte, con quasi 7 milioni di visite. Yoox offre un vasto assortimento di abbigliamento e accessori difficili da trovare, collaborando con designer, produttori e rivenditori ufficiali in tutto il mondo.

Germania: Zalando, About You, Shein

In Germania, Zalando e About You dominano le prime due posizioni con rispettivamente quasi 91 e 36 milioni di visite negli ultimi tre mesi. Shein, in terza posizione, ha guadagnato oltre 12 milioni di visite, conquistando un segmento importante di pubblico.

Francia: Zalando, Veepee, Shein

In Francia, Zalando guida con più di 41 milioni di visite, seguito da Veepee, noto per le flash sales e il marketplace Brandsplace, con 36 milioni di visite. Shein, al terzo posto, ha ottenuto oltre 21 milioni di visite.

Svizzera: Zalando, Manor, About You

In Svizzera, Zalando ha registrato più di 16 milioni di visite, seguito da Manor con 6,5 milioni di visite. Manor è il principale gruppo di grandi magazzini della Svizzera, con oltre un milione di articoli da circa 2800 fornitori internazionali. About You chiude la classifica con 3,6 milioni di visite.

Prossime evoluzioni dei marketplace

Queste tendenze riflettono un mercato del fashion in continua evoluzione, dove la competizione si fa sempre più intensa e le preferenze dei consumatori variano da paese a paese.

La capacità di adattarsi rapidamente alle tendenze e di offrire un’esperienza di shopping personalizzata sarà fondamentale per i marketplace che vogliono mantenere o migliorare la loro posizione sul mercato europeo.