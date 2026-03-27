Il FOIA (Accesso civico generalizzato, Freedom of Information Act), introdotto nell’ordinamento italiano dall’art. 6 del d. lgs. 25 maggio 2016, n. 97, nasce per rafforzare il diritto di sapere e rendere più accessibile l’azione delle amministrazioni. Tuttavia, già dai primi confronti internazionali emerge quanto la distanza tra norma e applicazione concreta possa incidere sulla reale possibilità dei cittadini di ottenere dati e documenti.
l’approfondimento
Trasparenza e accesso ai dati: il difficile percorso del Foia in Italia
Il FOIA in Italia ha ampliato formalmente il diritto di accesso, ma l’attuazione resta disomogenea. Tra fragilità amministrative e forti divari territoriali, studi empirici e monitoraggi civici mostrano che la trasparenza dipende ancora dalla capacità delle istituzioni e dalle risorse dei cittadini
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