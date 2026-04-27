L’intelligenza artificiale è al centro del dibattito pubblico globale, tra entusiasmi esagerati e timori apocalittici. Eppure la questione più urgente non riguarda cosa le macchine sapranno fare, ma cosa decideremo di farne – e se saremo in tempo a farlo con consapevolezza.
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AI sempre più potente, ma l’intelligenza umana è pronta?
L’intelligenza artificiale evolve a una velocità senza precedenti, ma il nodo decisivo non riguarda le macchine: riguarda le scelte umane. Il libro “Il problema siamo noi” raccoglie analisi su lavoro, politica, economia e salute per capire come orientare la tecnologia senza perdere la capacità critica
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