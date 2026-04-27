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AI sempre più potente, ma l’intelligenza umana è pronta?

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L’intelligenza artificiale evolve a una velocità senza precedenti, ma il nodo decisivo non riguarda le macchine: riguarda le scelte umane. Il libro “Il problema siamo noi” raccoglie analisi su lavoro, politica, economia e salute per capire come orientare la tecnologia senza perdere la capacità critica

Pubblicato il 27 apr 2026
Danilo Broggi

Presidente Centro Cultura d’Impresa

Memoria AI AI e cultura del dato Responsabilità civile AI ecosistema canadese dell'IA accesso ai dati dsa governance ai globale cern dell'AI thermodynamic computing

L’intelligenza artificiale è al centro del dibattito pubblico globale, tra entusiasmi esagerati e timori apocalittici. Eppure la questione più urgente non riguarda cosa le macchine sapranno fare, ma cosa decideremo di farne – e se saremo in tempo a farlo con consapevolezza.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

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