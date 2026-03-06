Attenzione liquida: perché lo scrolling cambia il nostro cervello

La parcellizzazione dell’attenzione è oggi uno dei fenomeni più studiati nella sociologia digitale. Comprenderne le radici teoriche e le manifestazioni pratiche è il primo passo per valutare l’impatto reale dei social media sulla vita cognitiva e relazionale delle persone.

Attenzione e modernità: da risorsa cognitiva a merce sociale

L’attenzione rappresenta una risorsa estremamente vulnerabile e, al contempo, un bene strategico che dispositivi e piattaforme digitali cercano di attirare continuamente (Davenport, Beck, 2001). L’avvento dei social media e il conseguente utilizzo dei feed algoritmici hanno consolidato lo scrolling come una pratica quotidiana per miliardi di utenti, che si sostanzia nel passaggio fruitivo rapido di contenuti su Facebook e Instagram fino alle timeline di X e TikTok. Essa ridefinisce il modo in cui riceviamo informazioni, costruiamo significati, ma soprattutto strutturiamo il tempo.

La parcellizzazione dell’attenzione, in brevi frammenti temporali che depauperano la capacità di concentrazione antropica, è diventata uno dei principali temi di indagine nel dibattito scientifico (Rosen, 2008; Carr, 2011). Tale articolo si propone di esplorare l’eziologia di tali fenomeni, le interazioni con il capitale simbolico e i rischi concreti della costruzione eterodiretta di un’attenzione liquida e sempre più industrializzata.

La sociologia dell’attenzione affonda le sue radici in riflessioni precedenti alla rivoluzione digitale. Nel 1890 William James definiva l’attenzione come “la presa di possesso da parte della mente, in forma chiara e vivida, di uno tra gli oggetti o dei flussi di pensiero possibili” (James, 1890, p. 403). Negli studi successivi, l’attenzione è stata analizzata come funzione cognitiva e risorsa orientata socialmente: la selezione di stimoli diventa pratica influenzata da norme, istituzioni e gerarchie sociali (Goffman, 1974).

L’attenzione come merce sociale emerge con forza nell’economia dell’informazione contemporanea. Herbert Simon (1969) osservava che con l’aumento dell’offerta informativa l’attenzione diventa una risorsa scarsa e competitiva. Nelle piattaforme digitali, tale competizione si traduce in meccanismi progettati per massimizzare l’engagement, spesso attraverso logiche di micro-distrazione e ricompense intermittenti (Alter, 2018).

Lo scrolling: dinamiche di produzione e consumo

Lo scrolling non è semplicemente un gesto fisico: è una pratica sociale intrinsecamente legata a contesti culturali, modelli di interazione e forme di soggettivazione digitale, basti considerare come esso sia inscindibile da interfacce che suggeriscono un’infinita disponibilità di contenuti (van Dijck, Poell, 2013).

L’interazione con feed personalizzati introduce una circolarità performativa: più scrolli, più l’algoritmo apprende, più il tuo feed si adatta alle tue preferenze, spingendo a ulteriori scroll, secondo una dinamica meccanicistica che si reitera. I dati empirici indicano tassi di scroll medi quotidiani che superano i 5000–6000 pixel già nei primi anni del 2020 (Faverio, Sidoti, 2025). Questo ritmo induce una forma di cognizione perennemente in transizione, dove l’attenzione si attiva e si disattiva rapidamente, condizionando la profondità dell’elaborazione nei processi decisionali (Ophir, Nass, Wagner, 2009).

Parcellizzazione dell’attenzione: definizione e dimensioni

La parcellizzazione dell’attenzione si configura come fenomeno multidimensionale:

temporale : l’attenzione si distribuisce in unità temporali brevissime;

: l’attenzione si distribuisce in unità temporali brevissime; contenutistica : la qualità dei contenuti influenza la capacità di mantenere concentrazione;

: la qualità dei contenuti influenza la capacità di mantenere concentrazione; relazionale: l’attenzione si organizza in funzione delle reti sociali e delle dinamiche di visibilità.

Secondo Carr (2011), la costante interruzione digitale compromette la capacità di lettura profonda e di pensiero riflessivo, portando a una superficialità cognitiva generalizzata. Anche Rosen (2008) evidenzia come funzioni esecutive come la pianificazione, la memorizzazione e l’inibizione delle distrazioni risultino indebolite in contesti digitali fortemente permeabili. In ambito sociologico, Bauman (2000) descrive la modernità liquida come uno stato in cui pratiche, relazioni e simboli si dissolvono e riformano con rapidità crescente.

La parcellizzazione dell’attenzione emerge in questo quadro come cifra esperienziale: l’individuo è sempre più orientato a micro-attività cognitive e sempre meno a forme di impegno sostenuto (Turkle, 2015).

I dispositivi algoritmici e la governance dell’attenzione

Un elemento centrale nella parcellizzazione dell’attenzione è l’architettura algoritmica che regola la presentazione dei contenuti. Le piattaforme social non sono spazi neutri, bensì sistemi progettati per catturare e monetizzare l’attenzione.

Negli algoritmi, l’attenzione è tradotta in coinvolgimento misurabile, likes, commenti, visualizzazioni, trasformando l’esperienza soggettiva in dati vendibili agli inserzionisti (Zuboff, 2019).

Saturazione e personalizzazione: le due leve del controllo algoritmico

La governance dell’attenzione si manifesta in due direttrici principali:

Saturazione : attraverso un flusso continuo di stimoli, aumenta la probabilità di mantenere l’utente attivo;

: attraverso un flusso continuo di stimoli, aumenta la probabilità di mantenere l’utente attivo; Personalizzazione: l’algoritmo anticipa e modella i desideri, riducendo l’attrito cognitivo e massimizzando il tempo speso sulla piattaforma.

Queste dinamiche implicano una ridefinizione del concetto di agency: l’utente è simultaneamente consumatore e prodotto, inserito in un circuito che trasforma affetto, attenzione e identità in capitale estrattivo (Couldry, Mejias, 2019).

Effetti sociali e culturali della parcellizzazione

La forma del discorso pubblico si trasforma in segmenti brevi, frammentati e facilmente condivisibili. Ciò favorisce narrazioni semplicistiche, polarizzate e basate su stimoli emozionali invece che su argomentazioni fondate (Pariser, 2012). Queste dinamiche contribuiscono alla creazione di filter bubble, in cui gli utenti ricevono conferme delle proprie convinzioni, limitando l’esposizione a opinioni divergenti.

L’attenzione parcellizzata influisce sui legami sociali: le relazioni interpersonali, mediate da notifiche e feed, tendono a privilegiare comunicazioni brevi, generando un senso di connessione superficiale e transazionale (Turkle, 2015). L’attenzione, frazionata e costantemente reindirizzata, limita la presenza emotiva nelle interazioni faccia a faccia. La crescente prevalenza di micro-attenzioni ha ricadute sull’apprendimento formale: infatti, laddove la lettura profonda e la riflessione critica richiedono periodi prolungati di concentrazione, l’abitudine allo scrolling può compromettere capacità di comprensione complessa, soprattutto nei giovani (Rosen, 2008; Carr, 2011).

I risultati di ricerche longitudinali indicano correlazioni tra esposizione digitale intensa e ridotta capacità di mantenere concentrazione su compiti prolungati (Ophir, Nass, Wagner, 2009).

Pratiche di resistenza: digital detox, mindfulness e design etico

Nonostante le pressioni sistemiche verso la frammentazione, emergono, tuttavia, pratiche culturali e sociali che ambiscono a riconquistare spazi di attenzione sostenuta. Tra queste si segnalano:

Digital detox : periodi deliberati di disconnessione per ridurre stimoli digitali (Roberts, Yaya, Manolis, 2014).

: periodi deliberati di disconnessione per ridurre stimoli digitali (Roberts, Yaya, Manolis, 2014). Mindfulness e mediazione digitale : tecniche che incoraggiano consapevolezza dell’uso dei media (Kabat-Zinn, 2003; Rosen, Lim, Carrier, Cheever, 2011).

: tecniche che incoraggiano consapevolezza dell’uso dei media (Kabat-Zinn, 2003; Rosen, Lim, Carrier, Cheever, 2011). Design etico delle tecnologie: approcci progettuali che privilegiano l’esperienza umana piuttosto che l’engagement esasperato (Eyal, Hoover, 2014).

Verso una sociologia critica dell’attenzione digitale

La parcellizzazione dell’attenzione, pur radicata negli specifici dispositivi e nelle logiche algoritmiche contemporanee, è espressione di tendenze socioculturali più ampie. La modernità digitale utilizza la distrazione come vettore di attrazione, intensificandola e sistematizzandola.

In questo senso, i dispositivi sono gli spazi in cui si attualizza tale consenso, soprattutto nelle relazioni di potere e negli interessi economici che ne sono alla base (Couldry, Mejias, 2019; Zuboff, 2019). Una sociologia dell’attenzione deve quindi operare su più livelli:

Analisi critica delle infrastrutture tecniche e commerciali;

Studio empirico dei comportamenti individuali e collettivi;

Esame delle conseguenze normative, politiche ed etiche.

Diventa inderogabile sviluppare politiche educative, che promuovano competenze critiche per l’utenza e normative che regolino la progettazione di tecnologie digitali in modo più umano e sostenibile.

Lo scrolling e la parcellizzazione dell’attenzione rappresentano fenomeni interconnessi che palesano profondi cambiamenti nelle pratiche cognitive, relazionali e culturali della società antropica contemporanea.

L’utilizzo dei dispositivi digitali e la costruzione degli algoritmi devono catalizzare la comprensione dei processi sottesi che rendono tali pratiche così pervasive. Occorre interrogarsi criticamente sul valore dell’attenzione, sulla qualità delle interazioni sociali digitali e sulle condizioni fattuali per costruire spazi esperienziali che non siano soltanto frammenti temporali di consumo, ma luoghi di confronto, di significato e di riflessione critica.