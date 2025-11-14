Il degrado digitale delle conversazioni online non è un fenomeno casuale, ma segue dinamiche precise e prevedibili. Proprio come accade negli spazi urbani abbandonati, anche nel web la prima violazione del codice di comportamento innesca una spirale difficile da arrestare. Basta che qualcuno rompa le regole della buona educazione per innescare una rapida escalation di scortesie e volgarità.
comunicazione online
Dalle finestre rotte al web tossico, anatomia del degrado digitale
Dalle teorie delle “finestre rotte” al web odierno, il degrado comunicativo diventa un ecosistema tossico. L’inquinamento digitale mina attenzione, fiducia e coesione sociale
Argomenti
Canali