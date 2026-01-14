Avviare il percorso che condurrà alla nascita del primo Atlante della Sardegna nuragica significa inaugurare un cambio di paradigma tanto scientifico quanto culturale. Per la prima volta, l’Isola sceglie di guardarsi con piena consapevolezza, di interrogarsi sulla propria storia millenaria e di trasformare quel patrimonio, troppo a lungo percepito come lontano o vissuto in maniera distratta, in un motore di conoscenza, partecipazione e sviluppo.
NuragicReturn
Droni, AI e cittadini: così la Sardegna costruisce l’Atlante dei nuraghi
Parte il percorso verso il primo Atlante della Sardegna nuragica: un cambio di paradigma tra scienza e cultura. Il geoportale NuragicReturn (PNRR) integra droni, foto aeree, archivi e comunità: oltre 10.400 monumenti in più di 9.600 siti, base per tutela e programmazione
