Droni, AI e cittadini: così la Sardegna costruisce l’Atlante dei nuraghi

Parte il percorso verso il primo Atlante della Sardegna nuragica: un cambio di paradigma tra scienza e cultura. Il geoportale NuragicReturn (PNRR) integra droni, foto aeree, archivi e comunità: oltre 10.400 monumenti in più di 9.600 siti, base per tutela e programmazione

Pubblicato il 14 gen 2026
Pierpaolo Vargiu

Presidente Associazione La Sardegna verso l’Unesco

Avviare il percorso che condurrà alla nascita del primo Atlante della Sardegna nuragica significa inaugurare un cambio di paradigma tanto scientifico quanto culturale. Per la prima volta, l’Isola sceglie di guardarsi con piena consapevolezza, di interrogarsi sulla propria storia millenaria e di trasformare quel patrimonio, troppo a lungo percepito come lontano o vissuto in maniera distratta, in un motore di conoscenza, partecipazione e sviluppo.

Pierpaolo Vargiu
Presidente Associazione La Sardegna verso l'Unesco
