L’intelligenza artificiale non può più essere considerata una semplice appendice tecnologica o un settore isolato dell’informatica, rappresenta oggi un potente catalizzatore interdisciplinare che obbliga i diversi ambiti della conoscenza umana a convergere e a contaminarsi.
Pensiero critico: come salvarlo dagli abusi della macchina AI
L’IA non è più un ambito isolato ma un catalizzatore che mette in dialogo scienze tecniche e umanistiche. Etica e sociologia aiutano a ridurre i bias, le neuroscienze leggono gli effetti cognitivi. In questo scenario, il pensiero critico evolve e la responsabilità umana cresce
