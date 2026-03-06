L‘intelligenza artificiale è al centro di una guerra intestina, negli Stati Uniti. Ieri si è materializzata la minaccia del Governo Usa ad Anthropic, il cui software di AI Claude è stato il primo a essere usato dal Pentagono a scopi militari, in Venezuela e Iran (ora hanno ottenuto questo compito anche X di Elon Musk e OpenAI).
Il ban Usa ad Anthropic è cancro per la democrazia, ecco perché
Il Governo Trump designa Anthropic “rischio supply chain” (come minacciato) e si registrano le prime conseguenze, nelle proteste di molti esperti. Uno scontro che non riguarda solo l’uso militare (presente e futuro dell’AI), ma anche lo stato delle democrazie occidentali
