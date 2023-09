Il futuro dello smart working: in cerca del giusto equilibrio fra libertà e controllo

Il dibattito sullo smart working è stato rilanciato dalla proposta di Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC) che lo Stato italiano ha recentemente inviato a Bruxelles. Tra gli strumenti previsti per ridurre il consumo di energia e l’inquinamento figura, infatti, anche lo smart working.

Ciò che seguirà porterà a una consacrazione del lavoro da remoto o prevarranno i dubbi insiti in questo tipo di scelta? L’analisi dei rischi fra autonomia, dignità, sicurezza e controllo.

Smart working, un inquadramento normativo

L’istituto del lavoro agile altrimenti detto smart working trova la propria disciplina nella Legge n. 81/2017. L’art. 18 in particolare definisce il lavoro agile come una “modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato”. Non si tratta dunque di un nuovo tipo di prestazione ma di una differente declinazione del lavoro subordinato[1].

L’art. 19 attribuisce un peso rilevante all’accordo tra le parti, che rappresenta attualmente la fonte di regolamentazione primaria di tale prestazione lavorativa. Attraverso l’accordo è possibile stabilire le modalità di esecuzione e gli strumenti da utilizzare, regolare il potere direzionale e garantire il diritto alla disconnessione[2].

In merito a questo ultimo punto, il Parlamento europeo ha presentato una serie di raccomandazioni alla Commissione per permettere ai lavoratori di disconnettersi al di fuori dell’orario lavorativo[3]. A livello nazionale invece sempre in merito al diritto alla disconnessione, va certamente segnalato il Protocollo nazionale sul lavoro in modalità agile nel settore privato (art. 3). Ciò che rileva evidentemente è non considerare il lavoratore agile come un lavoratore sempre disponibile e connesso[4].

Lo smart working è dunque finalizzato a conseguire il miglioramento dei servizi e l’innovazione organizzativa così da garantire, al contempo, l’equilibrio tra tempi di vita e di lavoro, stimolare l’autonomia e la responsabilità dei lavoratori, incrementando contemporaneamente la loro produttività.

Lo smart working inteso come strumento può inoltre influire sulla riduzione finale dell’inquinamento e sul consumo di energia. In questo senso si è chiaramente espressa la proposta di Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC) recentemente inviata dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica a Bruxelles[5].

Per lavoro da remoto al contrario si intende ogni altra forma di espletamento della prestazione lavorativa in luogo idoneo e diverso dalla sede dell’ufficio al quale il dipendente è assegnato, realizzabile con l’ausilio di dispositivi tecnologici messi a disposizione dall’amministrazione, con vincolo di tempo e nel rispetto dei conseguenti obblighi di presenza derivanti dalle disposizioni in materia di orario di lavoro, attraverso una modificazione del luogo di adempimento della prestazione lavorativa (es. telelavoro, coworking, altre forme di lavoro a distanza)[6].

In questo contesto il paradigma delle responsabilità in capo al datore di lavoro, che rimane pur sempre il garante primario della salute e della sicurezza del lavoratore, deve essere riconsiderato. Questi si dovrà premurare in primis di spiegare al lavoratore quali caratteristiche debba avere l’ambiente di lavoro e quali modalità andranno seguite per rispettare e tutelare la propria salute – come richiesto dall’art. 22 co. 1 della L. 81/2017 – e successivamente garantire – ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 – la salute e la sicurezza del lavoratore in coerenza con l’esercizio flessibile dell’attività lavorativa [7].

Il lavoro agile impone dunque al datore di lavoro nuove sfide. La disciplina normativa non è ancora matura e certamente sostenuti dalla ripresa del dibattito, vi saranno ulteriori auspicabili adeguamenti legislativi.

Il controllo delle informazioni sul lavoro

Lo smart working e le forme di lavoro ibrido hanno generato una “frammentazione” delle informazioni in una moltitudine di direzioni tale da rendere difficile il pieno controllo dei documenti che circolano all’interno dello spazio di lavoro (workplace). Allo stesso tempo, l’ingrediente non scritto che caratterizza il lavoro agile è la fiducia. Come è possibile dunque conciliare all’interno dello stesso istituto, necessità di controllo ed esigenza di fiducia?

Da una parte, per gestire bene il “patrimonio informativo” – sia pubblico che privato – è necessario procedere con decisione verso la digitalizzazione della Pubblica amministrazione, considerando norme vigenti, cambiamenti di ruoli e responsabilità dei lavoratori che si succedono nel tempo, connessioni tra dati e monitoraggio dei flussi informativi.

Per riuscirci occorre certamente implementare soluzioni tecnologiche che permettano di automatizzare i processi, evitando replicazione e dispersione dei dati, oltre che condividere file e informazioni in modo sicuro e controllato. E fin qui tutto bene. Come spesso avviene però l’uso eccessivo può divenire abuso e produrre distorsioni da diversi punti di vista.

D’altra parte, lo smart working rappresenta una sfida intimamente connessa con la fiducia, perché il rapporto tra datore e lavoratore con modalità da remoto, senza presenza fisica e senza controllo delle effettive ore di servizio, si fonda soprattutto sui risultati ottenuti. Un rapporto che si solidifica e si costruisce sulla libertà e sull’autonomia, in contrasto con la cultura del controllo fisico, della presenza e del controllo elettronico su ore e attività.

Le sfide all’orizzonte

In attesa di vedere quali saranno gli strumenti legislativi per regolare ulteriormente tale materia, occorre riconoscere tale preminenza e porsi il problema di come conciliare smart working, privacy, riservatezza e verifica dell’effettivo adempimento degli obblighi contrattuali. Il bilanciamento tra questi opposti interessi rappresenta una delle sfide più importanti del mondo del lavoro per i prossimi anni.

Ogni nuova tecnologia che agevola le comunicazioni può nascondere rilevanti problemi applicativi che nascono dall’applicazione dell’art. 4 Statuto dei lavoratori (L. n. 300/1970 e s.m.i) e dal divieto generale di controllo a distanza dell’attività, a garanzia della personalità, della la libertà morale e della dignità sul posto di lavoro.

Un ulteriore limite alle funzioni di controllo è previsto dall’art. 115 del D. Lgs. n. 196/2003 cd. Codice per la protezione dei dati personali il quale in materia di telelavoro, lavoro agile e lavoro domestico, stabilisce che il datore di lavoro è tenuto a garantire al lavoratore il rispetto della sua personalità e libertà morale[8].

Sempre ai sensi dello Statuto dei lavoratori è fondamentale accertarsi, che il datore di lavoro non possa utilizzare misure e metodi meno invasivi per raggiungere l’obiettivo del controllo e che le modalità scelte non comportino la possibilità di verifica a distanza delle opinioni e della vita personale del lavoratore (art. 8).

A parere di chi scrive gli elementi della fiducia e del controllo devono essere chiaramente intesi considerando non tanto il potere direzionale, quanto gli obiettivi strategici preordinati a qualsiasi unità con a capo un responsabile, sia essa pubblica o privata.

In ogni caso costituirebbe una patologia dell’istituto elidere in qualsivoglia maniera l’elemento della fiducia, perché significherebbe privare lo smart working non solo della sua forza dirompente ma della sua causa, della sua stessa essenza («ουσία») che, aristotelicamente intesa, rappresenta «ciò per cui una certa cosa è quello che è, e non un’altra cosa»[9].

Una conquista non da poco che modifica in profondità il rapporto tra datore e prestatore di lavoro riducendo al minimo lo spazio del controllo “per affidarsi a una fairness, correttezza di comportamento, capace di incidere positivamente sull’umore personale e la conseguente produttività di aziende e pubbliche amministrazioni”[10].

Solo così si potranno porre realmente le basi per un corretto “sfruttamento” del capitale intellettuale, con un ossimoro, materiale immateriale (sapere, informazione, proprietà intellettuale, esperienza, ecc.) che può essere messo a frutto per creare ricchezza[11].

Su questo punto viene certamente in aiuto la recente monografia “Lo smart working tra la libertà degli antichi e quella dei moderni” che mette in relazione smart working e i diversi concetti di libertà, degli antichi e dei moderni, curata da Francesco Maria Spanò, Direttore di People & Culture presso l’Università Luiss Guido Carli.

Nella pubblicazione sullo smart working, inedita per la complessità degli argomenti, resi semplici e trattati con assoluta leggerezza, diremmo “calviniana”, per lo spessore di chi li tratta, rifacendosi a Benjamin Constant, si riporta la distinzione introdotta da Montesquieu fra repubbliche militari e repubbliche commerciali. Dunque, fra Atene e Sparta e quindi, fra libertà degli antichi e libertà dei moderni, ricomprendendo fra questi ultimi anche Atene, unica fra le repubbliche a beneficiare della libertà intesa in senso “personale” ossia come scelta individuale: “Abbandonare la libertà degli antichi per abbracciare la libertà dei moderni equivale a entrare in un contrapposto universo culturale. E ciò cambia il significato che attribuiamo al lavoro. Esso è oggi il prevalente risultato di una scelta professionale, uno strumento di autorealizzazione. Ecco perché lo smart working è un’opportunità da cui trarre vantaggio”[12].

I vantaggi dello smart working

Come già detto, molti studiosi, anche in sede europea, hanno evidenziato la possibilità che lo smart working possa aumentare i rischi psico-sociali, la disoccupazione o che possa acuire le differenze sociali. In risposta a tali considerazione diviene assolutamente necessario implementare il quadro normativo, come suggerito anche dal Parlamento europeo in materia di diritto alla disconnessione, che allo stato potrebbe non contemplare i giusti contrappesi (art. 3 Cost.).

Bisogna fare in fretta visto che il crescente sviluppo tecnologico sostituirà nel tempo un numero sempre maggiore di mansioni umane, mentre lo smart working rappresenta oggi uno strumento che può realmente innovare il mondo del lavoro migliorando la qualità della vita, con un’eco di più ampia portata.

Certamente per il lavoratore, vi è una nuova definizione del tempo libero e la riduzione dei costi di spostamento, traducibili in un sorta di compensazione del mancato adeguamento dei salari al costo della vita. Per il datore di lavoro i vantaggi, oltre alla sensibile riduzione dei costi di gestione, sono quelli derivanti dalla diminuzione delle forme di assenteismo. Dal punto di vista ambientale inoltre, lo smart working come detto precedentemente, è in grado di influire direttamente sulla riduzione finale dell’inquinamento e sul consumo di energia (PNIEC).

Il vantaggio più grande è però quello di mettere alla base del rapporto di lavoro i concetti di dignità (art. 3 Cost.) e – soprattutto per il lavoro pubblico – di responsabilità e fiducia che derivano dall’adempiere con onore le proprie funzioni (artt. 28 e 54 Cost.).

In ogni caso è fondamentale che nel dibattito attuale il concetto di libertà dell’essere umano sia ricondotto al binomio lavoro-dignità della persona e al ruolo che gioca l’autonomia in tutto questo[13].

Conclusioni

Per ultimo, ma non per importanza, l’adozione piena dello smart working potrebbe avere effetti benefici nel riequilibrio abitativo tra città e periferia, favorendo il ripopolamento dei meravigliosi Borghi italiani. Nel corso della XVIII legislatura è stato presentato un disegno di legge (DDL S. 2316) assolutamente innovativo in tal senso. Iniziativa fuori dubbio auspicabile, recentemente rilanciata ma sotto un diverso aspetto da parte del governo che sta cercando di attrarre gli smart worker stranieri in Italia.

La portata del cambiamento che si potrebbe verificare non è stata ancora compiutamente esplorata. Il cambiamento è comunque in atto e diverrà inevitabile concorrere alla sua realizzazione. Scegliere di viverlo vuol dire darsi un’opportunità[14].

Note

