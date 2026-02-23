All’IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano, parte del Gruppo San Donato, l’intelligenza artificiale non è più una promessa per il futuro, ma uno strumento già integrato nella pratica clinica quotidiana. Lontano dall’immagine di una tecnologia astratta o distante, l’AI è oggi un alleato concreto dei professionisti sanitari e un supporto silenzioso ma decisivo per accompagnare i pazienti lungo percorsi di cura sempre più personalizzati, efficienti e trasparenti.
San Raffaele, l’AI entra nella pratica clinica: meno burocrazia, più ascolto
Al San Raffaele di Milano l’intelligenza artificiale è integrata nella pratica clinica: assiste la visita, struttura la documentazione e supporta il follow-up. Cuore dell’ecosistema è S RACE, piattaforma sviluppata con Microsoft e attiva dal 2024, per modelli predittivi spiegabili, validati e conformi alle norme
