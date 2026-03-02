La neutralità algoritmica è diventata uno degli assiomi più potenti — e meno esaminati — del dibattito sull’intelligenza artificiale. Eppure, dietro ogni sistema che promette di valutare il mondo senza distorsioni, si nasconde sempre la domanda che nessun algoritmo può evitare: neutrale rispetto a chi, e deciso da chi?
La “Costituzione” di Claude non è neutrale. E Anthropic lo sa
Anthropic ambisce a costruire un’intelligenza artificiale eticamente neutrale, ma la Costituzione di Claude incorpora valori specifici della cultura tech della Silicon Valley. La critica filosofica di Charles Taylor aiuta a smontare questa pretesa di imparzialità algoritmica globale
