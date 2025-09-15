Il lavoro a distanza ha subito un importante incremento negli ultimi anni, anche come conseguenza della pandemia, periodo in cui è cambiato il modo di lavorare e lo sviluppo tecnologico ha visto una grande accelerazione. Questo cambiamento ha avuto impatto anche sugli studi professionali che hanno adottato nuove modalità di formazione e erogazione dei servizi verso la propria clientela.
formazione a distanza
Professionisti in smart working: se la presenza in studio non è più fondamentale
Lo smart working sta trasformando il lavoro dei professionisti, favorendo nuove modalità di collaborazione con i clienti e formazione certificata online. Un cambiamento che unisce flessibilità, produttività e aggiornamento costante nelle professioni regolamentate
