Il metadominio: così sta cambiando società ed economia

Nell’attuale contesto globale convivono le economie a ritorni decrescenti (industriali) e le emergenti economie a ritorni crescenti (cognitive). Le seconde, in cui operano agenti che non producono semplicemente oggetti o servizi, ma costruiscono modelli generativi, abilitando una long tail di innovazioni, richiedono non solo ambienti, veicoli e strumenti, ma un’infrastruttura di tipo completamente nuovo, che oggi non solo è resa possibile dalle nuove tecnologie della rete, ma si configura come un alveo ideale per la loro applicazione e sviluppo.