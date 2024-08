Video editing con l’IA: i migliori tool per creare contenuti di alta qualità

L’incidenza dell’intelligenza artificiale nelle tecnologie di uso quotidiano ha dato modo a professionisti e consumatori di ampliare notevolmente l’ottimizzazione delle attività nel lavoro, nell’intrattenimento e nella formazione. Tra gli ambiti più interessati a questa evoluzione c’è l’editing video AI, dove grazie all’implementazione di tool avanzati si possono creare clip di alta qualità utilizzando strumenti di intelligenza artificiale capaci di trasformare semplici prompt testuali in contenuti visivi accattivanti.

Non tutti i tool AI per l’editing video sono però identici tra loro, alcuni offrono funzionalità dedicate che possono adattarsi meglio alle esigenze di chi le utilizza. Quali sono gli strumenti AI migliori per realizzare un video tramite prompt dei comandi?

L’importanza dei tool AI nell’editing video

Prima di analizzare più nel dettaglio i software migliori per creare un video grazie a un prompt testuale, è opportuno soffermarsi su quelli che sono i reali vantaggi che tale tecnologia apporta ad aziende e privati. Tra i punti di forza di questi strumenti, che utilizzano algoritmi avanzati di apprendimento automatico per interpretare il testo inserito dagli utenti trasformandolo in clip video, c’è la capacità di risparmiare tempo. Infatti, digitando un testo di poche righe, l’AI elaborerà le informazioni e in pochi secondi genererà il video richiesto.

Risparmiare tempo consente ai professionisti di ottimizzare i progetti e di consegnarli in tempi celeri. Così come l’AI video è un vantaggio quando vi è la necessità di spunti creativi. Infatti, grazie a tale strumento c’è un aumento della creatività che può fare la differenza quando si presenta un blocco di idee. A ciò si aggiunge anche una facilità di accesso ai tool sorprendente, dato che tutti hanno la capacità di scrivere all’interno di una chat o di un prompt le indicazioni per il video, ottenendo subito dopo un risultato visivo.

I migliori tool AI per generare video da prompt

Risparmiare tempo, incrementare la creatività e la facilità di accesso ai tool avanzati sono solo alcuni dei vantaggi di questa tecnologia, ma come anticipato nelle righe precedenti, non tutti i software offrono le medesime funzionalità o prestazioni. Vediamo quelli che sono i migliori strumenti da provare per creare i propri video con AI generativa.

Luma Labs Dream Machine

Tra le soluzioni più apprezzate e note per la generazione di video di prompt testuali figura Luma Labs Dream Machine, strumento particolarmente interessante per l’interfaccia adatta anche a chi non ha mai utilizzato un software AI e capace di creare clip video dalla buona qualità. Grazie a modelli avanzati di machine learning permette agli utenti di generare video con animazioni ed effetti.

I punti di forza

I punti di forza di questo tool sono da identificare nell’interfaccia intuitiva, nell’alta qualità dei video e nel supporto per i vari contenuti; infatti, è un programma ideale per creare clip video promozionali, educativi e volti alla formazione.

Le criticità

Come ogni software però presenta anche dei punti di criticità, che potrebbero scoraggiare chi non ha mai sperimentato tali soluzioni.

Tra i contro c’è sicuramente il costo, infatti, sebbene sia presente una versione gratuita, se si desiderasse sbloccare tutte le funzionalità sarebbe necessario acquistare un piano in abbonamento a pagamento. Il costo non è eccessivo per un’azienda, ma per un utente casuale la spesa non è certamente trascurabile. Si consiglia questo tool AI video soprattutto per le ottime animazioni e gli effetti visivo e audio, che difficilmente vengono superati in qualità da altre soluzioni.

Laboratori Pika

Alternativa di ottimo livello, che consente di generare in modo rapido video personalizzati a partire da prompt testuali, è Laboratori Pika. Questa soluzione è nota soprattutto per l’efficienza e la velocità nel generare contenuti video. Chi ha bisogno di un software super rapido che possa ottimizzare il tempo a disposizione tra un progetto e l’altro, troverà in Laboratori Pika uno strumento perfetto.

I punti di forza

Affidandosi a questo tool AI video si possono ottenere principalmente tre benefici: rapidità nella creazione, prezzo e integrazione con altri software. Come anticipato, Laboratori Pika genera video in tempi molto brevi senza rinunciare a un’ottima personalizzazione.

A tale beneficio si aggiunge il prezzo di accesso, che rispetto ad altri editor AI tramite prompt è molto più accessibile. Le aziende che hanno un budget limitato troveranno il tool ideale per ottenere dei buoni risultati senza investire troppo economicamente. Ma il punto di forza maggiore è da ricercare nell’integrazione con altri software, infatti, si possono collegare altre piattaforme di editing video e distribuzioni video per migliorare il lavoro, senza la necessità di modificare ed esportare formati differenti. I pro di Laboratori Pika sono particolarmente significativi, ma bisogna sottolineare che i contro sono altrettanto rilevanti.

Le criticità

Infatti, utilizzando questo tool AI video ci si imbatte in due criticità: limitazioni nelle vocidisponibili e curva di apprendimento alta. Sebbene il database per il machine learning sia più che sufficiente, le voci generate non sono all’altezza di altri tool professionali, soprattutto se si è alla ricerca di una narrazione di altissima qualità. Così come può essere un limite la curva di apprendimento, che sebbene sfrutti il prompt testuale, richiede comunque del tempo maggiore rispetto ad altre soluzioni. Per imparare tutte le funzionalità di Laboratori Pika c’è bisogno di un po’ di formazione e pratica.

Haiper

Chi cerca uno strumento AI che offre una vasta gamma di funzionalità per generare video può trovare in Haiper la soluzione migliore, soprattutto se si ha la necessità di creare contenuti complessi.

I punti di forza

Gli utenti scelgono Haiper principalmente per tre caratteristiche positive: tante funzionalità, ottimizzazione per i social media e strumenti per analisi dei dati. Haiper permette di accedere a tanti strumenti avanzati per la creazione divideo, inclusi effetti audio, effetti visivi e animazioni. Digitando anche le richieste più avanzate all’interno del prompt testuale si possono ottenere eccellenti risultati, considerando anche l’ottimizzazione per i social media più conosciuti. Infatti, si possono integrare facilmente template e formati in base al social network su cui andranno pubblicati i contenuti, migliorando la qualità di fruizione e soprattutto eliminando i tempi morti per l’elaborazione di un ulteriore clip con conversione del formato originale.

Tanti utenti scelgono Haiper non solo per le ottime funzionalità legate ai social media, ma anche per gli strumenti di analisi che forniscono informazioni dettagliate sui video creati, consentendo una migliore pianificazione della propria strategia per raggiungere il target di riferimento.

Le criticità

Di contro però, un tool AI video così avanzato necessita di un costo elevato per la versione premium. Infatti, per quanto la versione gratuita consenta di sfruttare le funzioni base, per un utilizzo professionale è indispensabile la versione a pagamento, che ha un costo non da poco. Così come potrebbe diventare un piccolo ostacolo l’interfaccia di utilizzo per i principianti. Le opzioni sono tante e bisogna comprenderle al meglio per ottenere i risultati desiderati. Si aggiunge come piccola criticità anche la necessità di avere una buona connessione Internet; infatti, per garantirsi le massime prestazioni è indispensabile che la propria connessione di rete sia veloce e soprattutto stabile, altrimenti si presenteranno continue interruzioni durante la generazione della clip video.

Runway

Tra i migliori tool AI video c’è Runway, capace di sfruttare i modelli di intelligenza artificiale per garantire un contenuto video dettagliato. Progetto fondato nel 2018 beneficia della tecnologia Gen-3 Alpha che implementa un ottimo sistema di prompt testuale nella generazione video. Nello specifico, grazie a Runway si possono creare clip video fino a 10 secondi e personalizzarle con un eccellente motore di rendering. Affidandosi a Runway si ottengono diversi benefici, tra cui l’elevata precisione nella creazione di video; infatti, il tool permette di generare clip precise ed altamente personalizzabili, adattando i contenuti video alle esigenze degli utenti. A ciò si può integrare un potente motore di rendering che in tempi relativamente brevi è in grado di creare video in alta qualità, soprattutto per chi dispone di una configurazione hardware di fascia medio-alta.

I punti di forza

Tra i punti di forza più rilevanti di Runway figura la community di utenti; infatti, chi desidera imparare e confrontarsi sui progetti video, può farlo con un’ampia fetta di utenti che utilizzano ogni giorno il tool AI. Sono presenti sul web diversi tutorial su come sfruttare al meglio il tool e consigli pratici per ottenere i risultai migliori.

Le criticità

Di contro però lo strumento di intelligenza artificiale richiede una connessione di rete stabile capace di eliminare le micro disconnessioni: una connessione a Internet poco stabile inciderà negativamente non solo sui tempi di elaborazione del video, ma anche sul completamento del processo di creazione. Così come per alcuni utenti potrebbe essere un contro il costo di acquisto, che per sbloccare tutte le funzionalità è indispensabile. Molti ritengono Runway complesso da imparare, ma in realtà con un po’ di pratica anche i principianti possono usarlo nel migliore dei modi.

FinalFrame

I tool AI per generare video con il machine learning appena elencati consentono di creare contenuti multimediali volti soprattutto all’integrazione con social media e lavoro, mentre FinalFrame è una soluzione ideale per chi vuole creare clip video cinematografiche e sfruttare al meglio tante opzioni di personalizzazione avanzata.

I punti di forza

Non è un caso che tra i punti di forza di questo tool AI figuri l‘ottima qualità video, infatti, con dettagli visivi e audio curatissimi si possono creare video di qualità superiore. A cui si aggiunge una personalizzazione avanzata quasi unica, dato che il numero di opzioni è particolarmente rilevante, anche per i più esigenti. L’ottimo lavoro del tool AI si riscontra anche nella facilità di collaborazione in team, il software integra funzionalità che ottimizzano la comunicazione e lo scambio di informazioni tra le persone che stanno lavorando allo stesso progetto. Come è facile dedurre, FinalFrame è tra i tool AI migliori in commercio e come conseguenza c’è un costo di acquisto abbastanza elevato.

Le criticità

Bisogna sottoscrivere un abbonamento premium per sbloccare tutte le funzionalità, soprattutto quelle inerenti alla collaborazione con il team. Così come può essere un contro la necessità di possedere una configurazione hardware di fascia medio-alta, dato che i requisiti minimi sono alti. Anche i computer meno performanti possono sfruttare FinalFrame, ma i tempi di elaborazione e di creazione del video si dilatano notevolmente. Lo strumento anche su macchine potenti presenta tempi di rendering più lunghi rispetto ad altri tool AI, con una configurazione datata le criticità aumentano esponenzialmente.

Tool AI per generare video tramite prompt: quale scegliere

Affinché si possa avere un’idea chiara e precisa sulle qualità di questo tool AI, sarebbe opportuno sintetizzare in poche righe i pro e i contro per capire sin da subito quale possa essere la soluzione ideale per le proprie esigenze. Luma Labs è una valida scelta per chi cerca un’interfaccia intuitiva e video di alta qualità, mentre è l’opzione peggiore per chi non ha un budget da investire o non ha tempo per apprenderne le meccaniche. Laboratori Pika invece, genera video di buona qualità ma non recepisce benissimo tutte le voci, inducendo gli utenti a una maggiore difficoltà di apprendimento.

Haiper è ottimizzato per social media e dispone di un’ampia gamma di funzionalità, ma ha un costo elevato ed è complesso per i principianti e coloro che non hanno una connessione a Internet veloce.

Runway ha un potente motore di rendering, ma costa non poco; così come FinalFrame che ha un prezzo importante, ma una qualità video eccellente.

Conclusioni

I tool AI che fruttano il prompt testuale sono sempre di più e consentono di generare video, brevi o lunghi, con una buona qualità complessiva. La scelta tra uno strumento e l’altro dipende dal budget a disposizione e soprattutto dalle funzionalità integrate, che possono adattarsi meglio alle esigenze dell’utente finale.