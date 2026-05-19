Banche centrali, debito e cripto: il futuro del sistema monetario

Negli ultimi quindici anni il sistema economico globale ha attraversato una serie di shock che hanno messo sotto pressione i tradizionali equilibri monetari. La crisi finanziaria del 2008, la pandemia di COVID-19, le tensioni geopolitiche e la crisi energetica hanno spinto governi e banche centrali a intervenire con politiche monetarie e fiscali di dimensioni straordinarie. Il risultato è stato un aumento senza precedenti del debito pubblico globale e una crescente espansione della massa monetaria.