Negli ultimi quindici anni il sistema economico globale ha attraversato una serie di shock che hanno messo sotto pressione i tradizionali equilibri monetari. La crisi finanziaria del 2008, la pandemia di COVID-19, le tensioni geopolitiche e la crisi energetica hanno spinto governi e banche centrali a intervenire con politiche monetarie e fiscali di dimensioni straordinarie. Il risultato è stato un aumento senza precedenti del debito pubblico globale e una crescente espansione della massa monetaria.
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Banche centrali, debito e cripto: il futuro del sistema monetario
Debito pubblico globale, politiche monetarie espansive e ritorno dell’inflazione hanno riaperto il confronto sulla sostenibilità del sistema monetario fiat. In questo scenario, criptovalute e blockchain emergono come infrastrutture alternative o complementari al modello finanziario tradizionale
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