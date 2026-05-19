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Banche centrali, debito e cripto: il futuro del sistema monetario

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Debito pubblico globale, politiche monetarie espansive e ritorno dell’inflazione hanno riaperto il confronto sulla sostenibilità del sistema monetario fiat. In questo scenario, criptovalute e blockchain emergono come infrastrutture alternative o complementari al modello finanziario tradizionale

Pubblicato il 19 mag 2026
Federico Pecoraro

CEO Chainblock

bitcoin

Negli ultimi quindici anni il sistema economico globale ha attraversato una serie di shock che hanno messo sotto pressione i tradizionali equilibri monetari. La crisi finanziaria del 2008, la pandemia di COVID-19, le tensioni geopolitiche e la crisi energetica hanno spinto governi e banche centrali a intervenire con politiche monetarie e fiscali di dimensioni straordinarie. Il risultato è stato un aumento senza precedenti del debito pubblico globale e una crescente espansione della massa monetaria.

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