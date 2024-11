Cambio dati cliente fattura elettronica per ristrutturazione, come fare

DOMANDA

Buongiorno,

sono cliente di un’impresa che ha realizzato lavori di ristrutturazione svolti nel 2024 per i quali sono già state emesse e pagate le fatture. Posso far portare in detrazione a mia moglie queste fatture anche se non è l’intestataria delle fatture? In caso di risposta negativa al punto precedente, posso cambiare i dati del cliente delle fatture per indicare mia moglie?



RISPOSTA

Il problema da Lei posto non è (solo) la rettifica delle fatture, ma riguarda i pagamenti (c.d. bonifici “parlanti”), nei quali Lei ha indicato il codice fiscale del beneficiario della detrazione (ritengo abbia inserito il suo codice fiscale e non quello di sua moglie). Modificando le fatture, si avrebbe un disallineamento tra i predetti dati, a meno che Lei non abbia già indicato come beneficiario sua moglie (inserendo nel bonifico il codice fiscale di sua moglie), e a condizione che sua moglie sia proprietaria o nuda proprietaria, titolare di usufrutto, uso, abitazione o superficie, locataria o comodataria dell’immobile.

