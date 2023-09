Come annullare una nota di credito accettata per errore da una PA

DOMANDA

In fatturaPA ho rifiutato una fattura elettronica per indicazione CUP errato. La ditta ha poi inviato una nota di credito legata alla fattura rifiutata, che purtroppo è stata accettato per errore. Come possiamo risolvere il problema?



RISPOSTA

La nota di credito emessa per errore e accettata dalla PA può essere stornata con la emissione di una nota di debito (TD05), in cui dovrà spiegare le ragioni della emissione e nel blocco 2.1.6 (DatiFattureCollegate) indicare gli estremi del documento che si intende annullare. La nota di debito dovrà ovviamente essere accettata dalla Pubblica Amministrazione destinataria.

Per porre domande a Salvatore De Benedictis sul tema “Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale” è possibile scrivere a: esperto@agendadigitale.eu. Potranno essere presi in esame solo i quesiti sottoscritti con cognome e nome