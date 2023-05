Fattura elettronica con codice esenzione errato: meglio riemetterla

DOMANDA

Si è verificato un problema con un contribuente e non sono riuscita a trovare nella normativa una soluzione plausibile.

Un fisioterapista in regime forfettario ha attivato la fatturazione elettronica a luglio 2022, avendo superato il limite di fatturato di € 25.000 nell’anno precedente. Ha regolarmente emesso e trasmesso la fattura allo SDI, indicando il codice di natura N2.2. Solo ora si è accorto che nella fattura elettronica viene indicato come esenzione “Esente Art. 10″ anziché ” operazione effettuata ai sensi art. 1 comma da 58 a 89 legge 190/2014″ Nella pratica non si era accorto dei diversi sottocodici da indicare.

A questo punto si pone il problema di valutare se procedere o meno ad effettuare le correzioni, nel caso con le seguenti alternative:

– Emettere e trasmettere alla data odierna note di credito a storno per errata indicazione codice fattura ed emettere nuova fattura con codice esatto

– Non fare nulla, in quanto trattasi di errore meramente formale, senza aver arrecato alcun danno all’Erario, ed essendo il contribuente esonerato dalla dichiarazione Iva. Ringrazio per il Vs. aiuto e rimango in attesa di un cenno di riscontro.

RISPOSTA

Suggerirei le correzioni, come da Lei stessa ipotizzato. Vero è che si esporrebbe alla possibile “obiezione” dell’Agenzia sotto il profilo sanzionatorio, ma quanto meno avrebbe coerenza tra risultanze del SDI e la posizione fiscale del contribuente. Ferma restando comunque la possibilità di eccepire la natura meramente formale dell’errore (art.6. c.5-bis decreto legislativo 472/1997).

