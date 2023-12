Fattura PA rifiutata, quando e come ritrasmetterla

DOMANDA

Ho emesso una fattura in data 23 ottobre 2023 ma la PA l’ha rifiutata il 6 novembre. La stazione appaltante sostiene che io possa ritrasmettere la stessa fattura (di fatto immutata) anche oggi. E’ vero che non sono trascorsi più di 5 giorni dalla notifica del rifiuto ma è pur vero che sono trascorsi più di 12 giorni dalla data della fattura per procedere ad un nuovo invio. Come funziona? Sono comunque sanzionabile oppure no?

RISPOSTA

Lei ha 5 giorni per la ri-emissione della fattura rifiutata dall’Ente senza incorrere in sanzioni, indipendentemente dal decorso dei 12 giorni dalla data della fattura.

