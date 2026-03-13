Cittadinanza digitale Sicurezza Informatica Sanità digitale Industry 4.0/Innovazione in azienda Infrastrutture digitali Procurement dell'innovazione Fatturazione elettronica Documenti digitali Scuola digitale Cultura e società digitali Mercati digitali Startup Strumenti Sostenibilità e smart city Intelligenza Artificiale In poche parole

approfondimento

Algoritmi nei tribunali: come difendere i diritti

Home Documenti digitali giustizia digitale
Indirizzo copiato

L’ingresso dell’intelligenza artificiale nella giustizia apre nuove possibilità di efficienza, ma impone limiti rigorosi. Avvocati e magistrati possono servirsi degli strumenti algoritmici solo mantenendo controllo critico, trasparenza e responsabilità umana, così da preservare il contraddittorio e i diritti fondamentali

Pubblicato il 13 mar 2026
lavoro e AI (1); AI gen metalmeccanica

L’irruzione dei sistemi di IA nell’ambiente della giustizia non rappresenta solo un’aggiunta tecnologica, ma un mutamento di paradigma che investe le fondamenta del ragionamento giuridico; se da un lato si delinea un nuovo “potere epistemico” che promette efficienza e calcolabilità, dall’altro si rischia di compromettere la dimensione umana e garantista dell’accertamento penale e civile.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

S
Graziella Soluri 
Avvocata
Seguimi su

Continua a leggere questo articolo

Argomenti

Canali

InnovAttori

Vedi tutti gli approfondimenti >

Articoli correlati

  • AI nel portfolio management tech fluency; DAF; atti di esecuzione eidas 2.0 Golden Quarter;

  • la guida

    Event-driven accounting, come funziona la contabilità basata su eventi

    19 Feb 2026

    di Rosario Farina

    Condividi
  • cybersicurezza in sanità Meta fisco italiano audit sicurezza informatica ia nella cybersecurity medico competente GDPR ideah OAIS 2025 e Zero-Trust; truffa criptovalute; protectUE; hacker etico; Gestione degli incidenti informatici e sicurezza cybersecurity sanitaria cybersecurity Italia 2025

  • scenario

    ProtectEU, cosa dice il nuovo paradigma europeo della sicurezza digitale

    20 Ago 2025

    di Barbara Calderini

    Condividi
  • dogana digitale (1)

  • l'analisi

    Data Hub doganale europeo: la riforma che sposta il potere sui dati

    30 Dic 2025

    di Roberto Alesse

    Condividi
0
Lascia un commento, la tua opinione conta.x