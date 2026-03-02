Intelligenza artificiale e processo: limiti, garanzie e ruolo del giudice

L’intelligenza artificiale è entrata stabilmente nel dibattito sulla giustizia. Non si tratta più di un’ipotesi teorica o di una suggestione futuristica: gli strumenti basati su modelli algoritmici sono già in grado di analizzare atti, organizzare documenti, suggerire precedenti, redigere bozze. La questione, però, non è se l’IA possa essere utilizzata nel processo, ma a quali condizioni e con quali limiti.

Il punto di riferimento normativo in Europa è il Regolamento AI Act, che considera l’uso dell’intelligenza artificiale in ambito giudiziario come attività ad alto rischio. Questa qualificazione non è meramente simbolica: significa che tali sistemi devono rispettare requisiti rigorosi di trasparenza, affidabilità, tracciabilità e, soprattutto, devono essere sottoposti a una supervisione umana effettiva. La legge italiana 132/2025 si inserisce in questo quadro con l’obiettivo di armonizzare la disciplina nazionale a quella europea, attribuendo al Ministero della Giustizia un ruolo centrale nell’autorizzazione e nel controllo degli strumenti utilizzabili negli uffici giudiziari.

Come usare l’intelligenza artificiale nei procedimenti giudiziari

Ma cosa significa, in concreto, applicare l’IA nei procedimenti giudiziari?

Anzitutto occorre chiarire che un sistema di intelligenza artificiale non “ragiona” nel senso umano del termine. Non interpreta la norma, non valuta la credibilità di una testimonianza, non coglie le sfumature emotive di un’udienza. Funziona elaborando dati attraverso modelli statistici e probabilistici: riceve un input, lo confronta con enormi quantità di informazioni, e produce un output sotto forma di previsione, suggerimento o testo generato. Le sue risposte non sono frutto di comprensione, ma di correlazioni matematiche.

Attività preparatorie e gestione del fascicolo

Proprio per questo, l’IA può essere molto utile nelle attività preparatorie e organizzative. In un procedimento complesso, caratterizzato da un fascicolo voluminoso, può aiutare a orientarsi rapidamente tra gli atti, individuando date, riferimenti normativi, nomi, richiami giurisprudenziali. Può facilitare la ricerca di precedenti analoghi, segnalare eventuali contrasti interpretativi, recuperare decisioni meno conosciute ma rilevanti. Può persino generare una prima bozza di provvedimento, utile come schema di lavoro.

Limiti dell’intelligenza artificiale nei procedimenti giudiziari

Tuttavia, in ciascuno di questi ambiti, la parola chiave resta una: verifica. L’output dell’IA non può mai essere assunto come dato definitivo. Ogni riferimento normativo deve essere controllato, ogni precedente letto integralmente, ogni passaggio argomentativo rielaborato criticamente. Il rischio non è tanto l’errore tecnico del sistema, quanto l’“automation bias”, cioè la tendenza del decisore umano ad attribuire alla macchina un’autorevolezza superiore solo perché il risultato appare sofisticato e strutturato.

Prove, prognosi e decisioni sulla persona

Il pericolo diventa ancora più evidente quando si entra nel terreno della valutazione delle prove o della prognosi sulla persona. In ambito penale, ad esempio, l’idea di utilizzare modelli predittivi per stimare il rischio di recidiva solleva interrogativi profondi. Una valutazione probabilistica, costruita su dati statistici, non può sostituire l’analisi individuale del caso concreto, che richiede ascolto, esperienza e sensibilità giuridica. Il processo non è una somma di variabili, ma un’esperienza umana irriducibile a calcolo.

Bias e supervisione umana nei procedimenti giudiziari

A ciò si aggiungono i problemi legati ai bias. Gli algoritmi apprendono dai dati che ricevono. Se quei dati contengono squilibri, distorsioni o pregiudizi storici, il sistema tenderà a riprodurli. La neutralità dell’algoritmo è solo apparente: dietro ogni modello vi sono scelte progettuali, criteri di selezione dei dati, parametri di ottimizzazione. Anche per questo la supervisione umana non può essere un adempimento formale, ma deve tradursi in un controllo sostanziale e consapevole.

Dati sensibili, sicurezza e piattaforme autorizzate

Un ulteriore profilo critico riguarda la protezione dei dati. I procedimenti giudiziari trattano informazioni sensibili, talvolta estremamente delicate. L’utilizzo di piattaforme non adeguatamente controllate può comportare rischi di trasferimento dei dati verso server esteri, accessi non autorizzati o utilizzi impropri. È quindi essenziale che vengano impiegati solo sistemi autorizzati e conformi agli standard europei, con garanzie effettive di sicurezza e sovranità digitale.

Centralità del giudice e intelligenza artificiale nei procedimenti giudiziari

La delibera dell’8 ottobre 2025 del Consiglio Superiore della Magistratura insiste proprio su questi aspetti, richiamando la necessità di trasparenza nell’elaborazione algoritmica, possibilità di verifica e contestazione degli output, e piena autonomia valutativa del giudice. Se uno strumento tecnologico incide sull’organizzazione o sull’istruttoria del procedimento, il suo utilizzo non può trasformarsi in una “scatola nera” sottratta al controllo delle parti.

Alla fine, il nodo centrale non è tecnologico ma culturale. L’intelligenza artificiale può contribuire a migliorare l’efficienza degli uffici giudiziari, a ridurre i tempi morti, a semplificare attività ripetitive. Ma il tempo risparmiato deve essere restituito alla qualità della decisione. Il processo resta uno spazio di relazione, di contraddittorio, di responsabilità personale. La decisione giudiziaria nasce dall’incontro tra giudice, parti e prove in un tempo e in uno spazio adeguati. Non può essere ridotta a un’esecuzione automatica di correlazioni statistiche.

L’innovazione è necessaria e può essere preziosa. Ma non deve tradursi in un’abdicazione. L’IA è uno strumento potente: proprio per questo richiede consapevolezza, formazione e senso del limite. La giurisdizione resta, in ultima analisi, una funzione umana. E tale deve rimanere, anche nell’era degli algoritmi.