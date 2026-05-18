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Iperinflazione, perché crescono le cripto: i casi di Venezuela e Argentina

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Quando una valuta nazionale perde valore, cittadini e imprese cercano strumenti alternativi per proteggere risparmi e pagamenti. In Paesi colpiti da iperinflazione, criptovalute e stablecoin sono diventate opzioni usate per accedere a forme digitali di valore più stabili

Pubblicato il 18 mag 2026
Federico Pecoraro

CEO Chainblock

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Nel sistema economico globale contemporaneo le valute nazionali rappresentano uno degli strumenti principali attraverso cui gli Stati esercitano la propria sovranità economica. La moneta non è soltanto un mezzo di pagamento: è anche uno strumento di politica economica, di stabilizzazione dei mercati e di gestione del debito pubblico. Tuttavia, la storia dimostra che quando la gestione monetaria perde credibilità o quando l’economia attraversa crisi profonde e prolungate, il valore della moneta nazionale può deteriorarsi rapidamente.

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