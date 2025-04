L’evoluzione del credito al consumo nell’era digitale: il ruolo del buy now pay later

Le abitudini di consumo degli italiani sono molto cambiate negli ultimi anni e gli acquirenti del Belpaese sono ormai sempre più inclini a utilizzare strumenti utili a far crescere il loro potere di spesa. Strumenti come il credito al consumo e le dilazioni di pagamento in particolare sotto forma di BNPL (Buy Now, Pay Later). L’evoluzione del paniere Istat e una recente ricerca di Confcommercio mostrano come la spesa degli italiani nel 2024 abbia raggiunto i 21.778 euro pro capite, in aumento rispetto al 2023 e ormai definitivamente oltre i livelli raggiunti prima dello scoppio della pandemia, anche se ancora al di sotto del picco registrato nel 2007 (138 euro in meno).

Elettronica di consumo, elettrodomestici e viaggi sono gli acquisti che più di frequente sono oggetto di dilazione e il credito al consumo si conferma come elemento sempre più centrale nelle dinamiche di evoluzione del mercato e della concorrenza. Per comprendere appieno questa trasformazione, abbiamo raccolto in questa videopillola alcune riflessioni sul tema di Alessandro Borzacca, Direttore Generale di Cofidis Italia.

Credito al consumo e dilazioni di pagamento: come cambia l’esperienza d’acquisto in Italia

La storia di Cofidis

Cofidis è una realtà specializzata nel credito al consumo, nei sistemi di pagamento e nei servizi assicurativi. Nata in Francia oltre 40 anni fa, oggi opera in nove paesi europei, tra cui l’Italia, ed è parte del gruppo Crédit Mutuel Alliance Fédérale.

In Italia, Cofidis è presente direttamente dal 1996 come operatore specializzato nel credito a distanza, erogato inizialmente attraverso una procedura telefonica e che oggi privilegia, invece, un’operatività completamente digitale. La sua mission è, quindi, evoluta nel corso degli anni per adattarsi alle esigenze del mercato e massimizzare le opportunità offerte dalla tecnologia.

Il valore di una Customer Experience realmente multicanale

Il concetto di Omnichannel Customer Experience, spiega in questo video il manager, è fusa nel DNA stesso di Cofidis: il fatto di operare esclusivamente a distanza ha permesso al gruppo di anticipare una tendenza che, seguendo le necessità e le nuove abitudini dei consumatori, è ormai largamente diffusa nel nostro Paese.

Oggi, l’azienda offre una gamma di prodotti multicanale di finanziamento dei consumi: “Un esempio emblematico è PagoDIL, nato come prodotto legato al punto vendita fisico, ma che nel tempo è evoluto e oggi è attivabile anche sui siti di e-commerce”, sottolinea Borzacca. Che si tratti di negozi su strada o di vendite online, “Cofidis assicura un’esperienza adatta alle specifiche esigenze del consumatore e questa capacità di integrare diversi canali e personalizzare l’esperienza utente rappresenta per noi un vantaggio competitivo significativo”, evidenzia il manager.

Il ruolo del credito al consumo nel migliorare i KPI di vendita

Il credito al consumo riveste un ruolo chiave nelle nuove abitudini d’acquisto delle famiglie italiane e per le aziende rappresenta una vera e propria leva strategica che permette di migliorare i KPI di vendita – come il livello dello scontrino medio nel caso di acquisti nel punto vendita fisico o il carrello medio in quello dell’e-commerce -, rafforzare i legami di fedeltà con la clientela e aumentare il Customer Lifetime Value, il valore potenzialmente generabile dal cliente nell’arco della sua intera vita di consumatore.

BNPL: un consumatore su dieci lo ha già sperimentato

Il fenomeno del Buy Now Pay Later si è diffuso in modo significativo negli ultimi anni. Una recente ricerca di Trustpilot ha evidenziato come il 41% dei consumatori italiani lo abbia utilizzato almeno una volta nel corso dell’ultimo anno.

Cofidis, con il suo PagoDIL, ha di fatto anticipato alcune delle caratteristiche distintive delle soluzioni BNPL che tanto successo stanno ottenendo in Italia: “Tuttavia – puntualizza Borzacca –, è importante sottolineare che PagoDIL non è un prodotto di Buy Now Pay Later puro, ma qualcosa di diverso e a nostro avviso migliore. Gli importi finanziabili sono più elevati e arrivano fino a 7.500 euro, mentre la durata è più estesa e raggiunge i 24 mesi anziché i canonici tre del BNPL. Infine, mentre il BNPL è legato tipicamente all’e-commerce, PagoDIL si è sviluppato principalmente come soluzione a disposizione di chi compie acquisti in negozio”.

Credito al consumo e BNPL come leva di fidelizzazione

Proprio in ambito e-commerce, Cofidis ha siglato alcuni anni fa un accordo strategico con Amazon. Questa partnership, attiva dal 2020 in Italia, Francia e Spagna, offre ai clienti Amazon un servizio di dilazione gratuita del pagamento dei propri acquisti accessibile direttamente dal sito del colosso delle vendite online: “CreditLine – prosegue il manager – è una linea di credito privativa che permette di acquistare per un importo totale che può variare da 100 a 3mila euro, pagando a rate sul proprio conto corrente. Il cliente può richiederlo in tempo reale, 24 ore su 24, utilizzarlo e riutilizzarlo in totale autonomia. In Cofidis riscontriamo quotidianamente, dati alla mano, l’efficacia di queste soluzioni, in cui il riutilizzo della linea di credito è molto frequente. La possibilità di accedere a credito in modo semplice e flessibile incentiva i clienti a tornare e a effettuare nuovi acquisti, rafforzando il legame con il brand o il merchant”.

Articolo realizzato in partnership con Cofidis