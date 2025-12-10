DeepSeek V3.2 vs ChatGPT 5.1, quale scegliere in azienda

intelligenza artificiale

Il duello tra DeepSeek-V3.2 e ChatGPT-5.1 apre una frattura fra ecosistemi proprietari integrati e modelli open weight. Architetture, costi, agentic AI e vincoli regolatori diventano il vero terreno di scelta per banche, PA, manifattura e laboratori di ricerca. Che c’è da sapere per una scelta