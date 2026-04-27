Il dato che attira subito l’attenzione è la scala: 1.600 miliardi di parametri nella versione Pro, con 49 miliardi attivati per token. Eppure la parte più interessante del rilascio di DeepSeek V4, il modello open weight cinese, non è la dimensione del modello. È il tentativo, più concreto e industriale, di trasformare il contesto da un milione di token da dimostrazione tecnica a funzione utilizzabile in modo ordinario, senza rendere ogni richiesta un esercizio proibitivo di memoria, latenza e costo computazionale.
intelligenza artificiale
Deepseek V4: ecco i veri passi avanti della Cina sull’AI
DeepSeek V4 è il tentativo, più concreto e industriale, di trasformare il contesto da un milione di token da dimostrazione tecnica a funzione utilizzabile in modo ordinario. Da vedere come e quanto davvero. Analizziamo la novità
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