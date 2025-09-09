Negli ultimi mesi l’ecosistema Gemini ha compiuto un salto di qualità anche sul fronte visivo. Con Gemini 2.5 Flash Image, spesso chiamato con il soprannome interno “nano‑banana”, Google integra nel modello 2.5 Flash una generazione d’immagini con AI nativa che non richiede più il passaggio a motori separati.
intelligenza artificiale
Gemini 2.5 Flash Image: perché è un salto per le immagini con AI
Gemini 2.5 Flash Image rappresenta l’evoluzione dei sistemi di generazione d’immagini verso piattaforme realmente multimodali, in cui testo e visione non sono moduli separati ma parti di un’unica catena di ragionamento. Tutto ciò che c’è da sapere
