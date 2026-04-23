Innovazione o disruption? Il modello in 6 fasi per anticipare i mercati

Una delle competenze indispensabili per chi opera in mercati in rapida trasformazione non è tanto quella di prevedere il futuro, ma di riconoscere le progressioni già in atto, Il modello delle 6D offre una chiave di lettura sistematica per comprendere come le tecnologie evolvono e ridisegnano interi settori economici.

La disruption non è un caos: il modello delle 6D per leggere l’innovazione

Nell’ambito dell’innovazione tecnologica, la parola disruption viene spesso utilizzata per descrivere cambiamenti improvvisi e radicali che trasformano interi settori economici. In realtà, molte delle trasformazioni che ridisegnano i mercati non avvengono in modo caotico o imprevedibile. Al contrario, seguono spesso traiettorie riconoscibili e progressioni abbastanza regolari.

Comprendere queste dinamiche è fondamentale per imprese, manager e decisori pubblici che vogliono anticipare l’impatto delle nuove tecnologie invece di subirlo. In questa prospettiva, il modello delle 6D della disruption rappresenta uno strumento particolarmente utile per leggere l’evoluzione tecnologica come una sequenza sistemica di fasi interconnesse.

Dalla marginalità alla diffusione: come le tecnologie diventano dominanti

Il presupposto del modello è semplice ma potente: molte innovazioni non diventano dominanti in modo immediato. Nelle fasi iniziali appaiono spesso costose, marginali e difficili da utilizzare, accessibili solo a una minoranza di attori o di utenti.

Con il passare del tempo, grazie ai progressi tecnici, alla diffusione delle competenze e alla riduzione dei costi, queste stesse tecnologie diventano progressivamente più accessibili, diffuse e integrate nella vita economica e sociale. La disruption, quindi, non è un evento isolato ma una catena di passaggi successivi, in cui ogni stadio abilita il successivo e contribuisce a ridefinire il contesto competitivo.

Incumbent e nuovi entranti: chi vince e chi perde nella traiettoria della disruption

Guardare alla trasformazione tecnologica attraverso le 6D consente di collegare due dimensioni spesso analizzate separatamente: l’evoluzione della tecnologia e il comportamento degli attori del mercato. Quando una tecnologia avanza lungo questa traiettoria, cambiano infatti anche gli equilibri tra incumbent e nuovi entranti.

Alcune imprese riescono a sfruttare la fase emergente dell’innovazione per introdurre modelli di business alternativi, mentre altre, più consolidate, faticano ad adattarsi al cambiamento e rischiano di perdere terreno. In questo senso, il modello non serve solo a descrivere il cambiamento tecnologico, ma anche a comprendere come esso ridisegni le dinamiche competitive tra imprese.

La mappa dei player: come individuare chi guida, insegue o ribalta le regole

Un aspetto centrale del framework è proprio la sua capacità di rendere visibile la mappa dei player lungo la progressione della disruption. Analizzare un settore significa innanzitutto identificare chi guida l’innovazione, chi prova a inseguirla e chi tenta di ribaltare le regole del gioco.

La distinzione tra incumbent e insurgent non è soltanto una classificazione teorica: consente di comprendere come le strategie evolvano quando la tecnologia diventa più diffusa e accessibile, modificando il rapporto tra efficienza operativa, proposta di valore e capacità di attrarre nuovi utenti.

Utenti, investimenti, comportamenti: le trasformazioni che accompagnano l’evoluzione tecnologica

Il modello suggerisce inoltre di osservare attentamente le dinamiche di trasformazione che accompagnano l’evoluzione tecnologica. Non si tratta soltanto di progressi tecnici, ma anche di cambiamenti nei comportamenti degli utenti, nei flussi di investimento e nelle modalità di accesso ai servizi.

Spesso le innovazioni vengono inizialmente adottate da una minoranza di pionieri e innovatori, per poi diffondersi progressivamente a segmenti più ampi della popolazione quando diventano più semplici da utilizzare e meno costose. Comprendere questa sequenza aiuta imprese e organizzazioni a individuare il momento più opportuno per investire, sperimentare o riposizionarsi.

Il caso dell’hospitality: un settore che ha attraversato tutte le fasi della disruption

Un esempio emblematico di questa evoluzione è quello dell’industria dell’hospitality e del travel. Nel tempo il settore ha attraversato una progressione riconoscibile: prima l’affermazione degli aggregatori digitali che facilitano la ricerca dell’offerta, poi l’emergere delle piattaforme basate sulla reputazione online, quindi la diffusione della sharing economy e dei modelli peer-to-peer.

Ogni passaggio ha ridefinito il modo in cui il valore viene creato e distribuito, introducendo nuovi attori e trasformando le aspettative degli utenti rispetto al servizio.

Oltre la tecnologia: la disruption come riprogettazione del sistema di creazione del valore

Questa prospettiva mette in luce un punto strategico spesso sottovalutato: la disruption non riguarda solo la tecnologia in sé, ma il modo in cui essa riprogetta il sistema di creazione del valore.

Nei mercati digitali, il vantaggio competitivo non dipende più esclusivamente dal possesso di asset o infrastrutture, ma dalla capacità di orchestrare relazioni tra attori diversi, costruire ecosistemi e sviluppare nuove modalità di interazione tra utenti, piattaforme e servizi. Il valore emerge sempre più dalla configurazione complessiva del modello di business, cioè dal modo in cui un’organizzazione crea, distribuisce e cattura valore nel mercato.

Ecosistemi, piattaforme e co-creazione: la lettura integrata del cambiamento

Per questo motivo, applicare il modello delle 6D non significa limitarsi a osservare l’avanzamento di una tecnologia. Significa costruire una lettura integrata che includa modelli di business, partnership, dinamiche di piattaforma e modalità di co-creazione del valore tra imprese e utenti.

In molti casi, infatti, le innovazioni più disruptive emergono proprio quando cambia il modo in cui il valore viene generato e catturato all’interno di un ecosistema economico, piuttosto che dalla semplice introduzione di una nuova soluzione tecnologica.

Anticipare le traiettorie industriali: il modello delle 6D come strumento strategico

Dal punto di vista strategico, il contributo principale del framework è la possibilità di anticipare le traiettorie industriali. Riconoscere in quale fase della progressione si trova una tecnologia permette di formulare ipotesi più solide sulle evoluzioni future del mercato.

Le imprese possono così decidere quando sperimentare nuovi modelli, quando consolidare la propria posizione o quando ripensare radicalmente la propria offerta. In questo senso, il modello diventa uno strumento di analisi ma anche di decisione.

Il ruolo dei decisori pubblici: governare la disruption senza soffocarla

Allo stesso tempo, anche i decisori pubblici possono utilizzare questa prospettiva per progettare politiche industriali e normative più tempestive. Intervenire troppo presto può soffocare l’innovazione; intervenire troppo tardi rischia invece di lasciare spazio a concentrazioni di potere difficili da riequilibrare.

Comprendere la logica progressiva della disruption diventa quindi essenziale anche per chi deve governare i processi di trasformazione economica.

Una competenza indispensabile: riconoscere le progressioni per orientarsi nel cambiamento

In definitiva, il modello delle 6D invita a cambiare prospettiva: invece di interpretare l’innovazione come una successione di eventi isolati, propone di leggerla come una traiettoria evolutiva sistemica. In questa traiettoria si intrecciano tecnologia, modelli di business, comportamenti degli utenti e dinamiche competitive tra imprese. Per le organizzazioni che operano in contesti sempre più instabili e complessi, sviluppare la capacità di riconoscere queste progressioni non è soltanto un vantaggio analitico, ma una competenza strategica indispensabile per orientarsi nelle trasformazioni industriali che stanno ridefinendo l’economia digitale.