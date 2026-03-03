Il comportamento manageriale, sempre più, è il prodotto di configurazioni socio-tecniche complesse, nelle quali sistemi informativi, dispositivi di controllo e infrastrutture digitali concorrono a strutturare in modo sistematico lo spazio delle scelte.
Dashboard e reporting
Misurare, controllare, decidere: cosa succede nell’impresa digitalizzata
Nelle imprese digitalizzate, i sistemi di controllo e reporting possono diventare una sorta di “cornice” delle decisioni: mettono in evidenza alcuni segnali e ne oscurano altri, influenzando prudenza e rischio. Quando le richieste normative aumentano, serve governance: responsabilità chiare, regole trasparenti e possibilità di verifica
PhD Post-doc Research Fellow in Management Department of Management Sapienza University of Rome
