Cittadinanza digitale Sicurezza Informatica Sanità digitale Industry 4.0/Innovazione in azienda Infrastrutture digitali Procurement dell'innovazione Fatturazione elettronica Documenti digitali Scuola digitale Cultura e società digitali Mercati digitali Startup Strumenti Sostenibilità e smart city Intelligenza Artificiale In poche parole

Dashboard e reporting

Misurare, controllare, decidere: cosa succede nell’impresa digitalizzata

Home Industry 4.0/Innovazione in azienda
Indirizzo copiato

Nelle imprese digitalizzate, i sistemi di controllo e reporting possono diventare una sorta di “cornice” delle decisioni: mettono in evidenza alcuni segnali e ne oscurano altri, influenzando prudenza e rischio. Quando le richieste normative aumentano, serve governance: responsabilità chiare, regole trasparenti e possibilità di verifica

Pubblicato il 3 mar 2026
Davide Liberato lo Conte

PhD Post-doc Research Fellow in Management Department of Management Sapienza University of Rome

change management e AI

Il comportamento manageriale, sempre più, è il prodotto di configurazioni socio-tecniche complesse, nelle quali sistemi informativi, dispositivi di controllo e infrastrutture digitali concorrono a strutturare in modo sistematico lo spazio delle scelte.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

Davide Liberato lo Conte
PhD Post-doc Research Fellow in Management Department of Management Sapienza University of Rome
Seguimi su

Continua a leggere questo articolo

Argomenti

Canali

Con o Senza – Galaxy AI per il business

Tutti
PA digitale
AI per il lavoro
Mobile security
Leggi l'articolo PA mobile, i vantaggi di continuità operativa, sicurezza integrata e lavoro connesso
Tecnologie
PA mobile, i vantaggi di continuità operativa, sicurezza integrata e lavoro connesso
Leggi l'articolo Meno tempo sui micro-task e più focus sulle attività a valore aggiunto: l’AI mobile a supporto della produttività
La soluzione
Meno tempo sui micro-task e più focus sulle attività a valore aggiunto: l’AI mobile a supporto della produttività
Leggi l'articolo Mobile Security by design: una sicurezza nativa e integrata nell’hardware
La soluzione
Mobile Security by design: una sicurezza nativa e integrata nell’hardware
Leggi l'articolo Con o Senza Galaxy AI per il business: l’innovazione mobile va in scena
Scenari
Con o Senza Galaxy AI per il business: l’innovazione mobile va in scena
Leggi l'articolo Con o senza AI? L’intelligent workplace direttamente sullo smartphone
Tecnologie
Con o senza AI? L’intelligent workplace direttamente sullo smartphone
Leggi l'articolo PA mobile, i vantaggi di continuità operativa, sicurezza integrata e lavoro connesso
Tecnologie
PA mobile, i vantaggi di continuità operativa, sicurezza integrata e lavoro connesso
Leggi l'articolo Meno tempo sui micro-task e più focus sulle attività a valore aggiunto: l’AI mobile a supporto della produttività
La soluzione
Meno tempo sui micro-task e più focus sulle attività a valore aggiunto: l’AI mobile a supporto della produttività
Leggi l'articolo Mobile Security by design: una sicurezza nativa e integrata nell’hardware
La soluzione
Mobile Security by design: una sicurezza nativa e integrata nell’hardware
Leggi l'articolo Con o Senza Galaxy AI per il business: l’innovazione mobile va in scena
Scenari
Con o Senza Galaxy AI per il business: l’innovazione mobile va in scena
Leggi l'articolo Con o senza AI? L’intelligent workplace direttamente sullo smartphone
Tecnologie
Con o senza AI? L’intelligent workplace direttamente sullo smartphone

InnovAttori

Vedi tutti gli approfondimenti >

Articoli correlati

  • HR digital transformation IA nei processi HR Intelligenza artificiale nell'HR

  • risorse umane

    AI nei processi HR: come bilanciare innovazione e compliance

    24 Giu 2025

    di Gioia De Cata

    Condividi
  • gemini 3

  • la guida

    Transizione energetica negli edifici industriali, come farla: vademecum

    07 Nov 2025

    di Francesco Genchi

    Condividi
  • sicurezza della supply chain

  • strategia

    Supply chain: così l'IA anticipa i rischi e migliora l'efficienza

    22 Ott 2025

    di Azzurra Gullotta

    Condividi
0
Lascia un commento, la tua opinione conta.x