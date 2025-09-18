Il mondo dell’AI non delude mai in fatto di notizie, e le ultime riguardano più aspetti strategico-finanziari che tecnici, si tratta comunque di elementi che mostrano come i grandi colossi IT come Microsoft, Apple, Amazon stiano affinando le strategie per integrare l’AI nei propri servizi.
strategia multi-ai
Sonnet 4 entra in Copilot: perché Microsoft sceglie due AI per Office
Microsoft annuncia l’integrazione del modello Sonnet di Anthropic in Copilot per Office 365, affiancandolo a GPT di OpenAI. Una mossa strategica che evidenzia la volontà di diversificare i fornitori di intelligenza artificiale
