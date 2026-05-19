Imporremo tariffe sui cavi internet. Con questa dichiarazione pubblicata su X la settimana scorsa, il portavoce militare iraniano Ebrahim Zolfaghari ha ufficializzato una proposta che circolava da settimane nei media collegati ai Pasdaran.
minaccia a cloud e finanza
Hormuz, l’Iran vuole il pedaggio sui cavi sottomarini: le conseguenze globali
L’Iran propone tariffe e licenze sui cavi sottomarini che attraversano lo Stretto di Hormuz. Una mossa che minaccia il traffico dati globale, i servizi cloud, il sistema SWIFT e le comunicazioni finanziarie. Il precedente degli Houthi nel Mar Rosso mostra quanto sia reale il rischio
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