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minaccia a cloud e finanza

Hormuz, l’Iran vuole il pedaggio sui cavi sottomarini: le conseguenze globali

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L’Iran propone tariffe e licenze sui cavi sottomarini che attraversano lo Stretto di Hormuz. Una mossa che minaccia il traffico dati globale, i servizi cloud, il sistema SWIFT e le comunicazioni finanziarie. Il precedente degli Houthi nel Mar Rosso mostra quanto sia reale il rischio

Pubblicato il 19 mag 2026
Maurizio Carmignani

Founder & CEO – Management Consultant, Trainer & Startup Advisor

Pictured,Underwater.,Futuristic,Cables,In,The,Sea,Underwater.

Imporremo tariffe sui cavi internet. Con questa dichiarazione pubblicata su X la settimana scorsa, il portavoce militare iraniano Ebrahim Zolfaghari ha ufficializzato una proposta che circolava da settimane nei media collegati ai Pasdaran.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

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