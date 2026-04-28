Hybrid e multi-cloud per l’impresa: strategie di allocazione dei carichi di lavoro computazionali

Il modo in cui le aziende gestiscono dati e calcolo informatico è cambiato molto negli ultimi anni. Non riguarda più il decidere semplicemente se optare per il cloud, ma di capire come distribuire al meglio i propri carichi di lavoro tra ambienti digitali e interfacce differenti.

Tantissime grandi imprese operano già in contesti multi-cloud, evidenziando quanto questa tendenza stia diventando lo standard. Ma cosa si intende per hybrid e multi-cloud e perché sono strategici?

Perché hybrid e multi-cloud stanno diventando strategici

Un ambiente ibrido si configura quando un’organizzazione abbina infrastrutture private, che vengono installate fisicamente nei propri data center o in spazi dedicati, a servizi di cloud pubblico. Questa configurazione garantisce il controllo diretto sui dati più sensibili e sulle applicazioni storiche, mentre la parte pubblica gestisce i picchi di traffico o i nuovi servizi dinamici. Il multi-cloud, invece, prevede l’utilizzo simultaneo di più fornitori di cloud pubblico, come AWS, Microsoft Azure e Google Cloud. La ragione principale è evitare il vendor lock-in, poiché la dipendenza eccessiva da un singolo fornitore rende costoso e complicato cambiare una diversa soluzione in futuro.

Come è facile dedurre, integrare entrambi i modelli significa costruire un’infrastruttura fluida, dove ogni carico di lavoro può spostarsi nell’ambito più efficiente o conveniente in un dato momento.

La mappatura iniziale dei carichi di lavoro

Prima di decidere dove allocare qualsiasi applicazione, bisogna capire cosa si sta eseguendo. La mappatura del patrimonio informativo aziendale non è un passaggio opzionale; infatti, senza una visione chiara delle applicazioni in uso, qualsiasi strategia rischia di essere costruita su basi poco solide.

In questa fase si distingue tra applicazioni monolitiche, tipiche dei sistemi più datati, che richiedono molta potenza concentrata, e applicazioni cloud-native, strutturate in microservizi indipendenti. Le prime tendono a restare su infrastrutture private, le seconde si adattano molto meglio agli ambienti pubblici e scalabili.

Un aspetto a cui prestare molta attenzione è la latenza, cioè il tempo che i dati impiegano per viaggiare tra utente e server. Per applicazioni che richiedono risposte in frazioni di secondo, come i sistemi di controllo industriale o il trading finanziario, la soluzione migliore è tenere l’elaborazione nella stessa struttura fisica, cioè su server privati locali. Quando invece bisogna elaborare grandi volumi di dati in modo non urgente, il cloud pubblico offre costi per unità di calcolo decisamente più contenuti.

Un altro fattore che incide direttamente sull’architettura è la normativa. In Europa esistono regolamenti severi sulla sovranità dei dati; infatti, certe categorie di informazioni sensibili non possono lasciare il territorio nazionale o devono restare su infrastrutture gestite direttamente dall’azienda. Questo vincolo da solo può determinare l’intera architettura di un sistema.

Come definire i criteri di allocazione

Una volta completata la mappatura, si passa a stabilire su quali basi distribuire i carichi. Il costo è spesso il primo criterio che viene in mente, ma non basta guardare il prezzo del singolo server virtuale. Bisogna considerare il costo totale di possesso, che comprende anche i costi di trasferimento dati in uscita dai provider cloud; questa è una voce spesso sottovalutata che può incidere in modo significativo sui bilanci.

Un approccio efficace prevede l’uso di istanze cloud pubbliche per carichi di lavoro intermittenti o variabili, sfruttando le tariffe ridotte che i fornitori offrono quando hanno capacità in eccesso. Per i carichi stabili e prevedibili, invece, le istanze riservate o l’infrastruttura privata offrono quasi sempre un rapporto costo-prestazioni migliore.

Così come è altrettanto rilevante la resilienza. Distribuire parti di un servizio su fornitori diversi significa che, se uno subisce un’interruzione, l’altro continua a rispondere. Questa ridondanza garantisce una continuità operativa molto vicina al 100%. Va però considerata anche la complessità tecnica che questa scelta introduce: mantenere i dati sincronizzati tra piattaforme differenti richiede strumenti adeguati e una gestione attenta.

Hybrid e multi-cloud con container e orchestrazione

Ci lavora o si interfaccia con i sistemi informatici, siano essi in locale o in cloud, deve conoscere necessariamente una tecnologia che ha trasformato la portabilità dei carichi di lavoro in qualcosa di più concreto: i container. Un container è una sezione dedicata standardizzata che ha la capacità di racchiudere tutti gli strumenti utili per eseguire un programma, con codice, librerie e configurazioni. Grazie a questa struttura, un’applicazione può passare dal server aziendale a un cloud pubblico europeo e, in base ai bisogni, a uno statunitense senza modificare una sola riga di codice.

Per gestire decine o centinaia di container distribuiti su ambienti diversi, è opportuno scegliere delle piattaforme dedicate, capaci di occuparsi di orchestrazione; tra le più conosciute c’è Kubernetes. Questi tool decidono automaticamente dove avviare i container in base alle risorse disponibili e ai costi correnti, trasformando l’allocazione da processo statico a operazione continua e automatizzata. Ogni piattaforma gestisce tali funzionalità in modo diverso, ma usualmente si definiscono delle regole ben precise, che siano ovviamente utili alle operazioni dell’azienda, e il sistema provvede autonomamente a spostare la potenza computazionale, in tempo reale, dove serve.

Come è semplice dedurre, tale capacità di risposta automatica è utile soprattutto nei periodi di picco. Ad esempio, durante campagne promozionali, eventi stagionali o spike improvvisi di traffico, il sistema scala le risorse senza che un tecnico debba intervenire manualmente, con costi annessi.

Rete, latenza e protezione dei flussi

Che si costruisca un’architettura hybrid oppure multi-cloud, ci si svincola dal solo dettaglio tecnico della rete e si avvia un vero e proprio progetto, perché è dalla qualità dei collegamenti che dipendono non solo la continuità operativa, ma anche i tempi di risposta e scambio corretto dei dati tra ambienti diversi. Usare la normale connessione internet pubblica per far dialogare data center aziendale, cloud privato e cloud pubblico quasi sempre non basta, poiché questo tipo di connettività non offre le stesse garanzie in termini di stabilità, latenza prevedibile e protezione del traffico. Questo è uno dei motivi per cui molte imprese scelgono connessioni dedicate o private, creando di conseguenza un canale più sicuro e più costante tra le varie componenti dell’infrastruttura.

Sebbene si debba oltremodo sottolineare che un sistema informatico, dedicato anche alle poche operazioni basilari, non pone le sue fondamenta solo sulla velocità, quest’ultima può fare però la differenza. Quando i carichi di lavoro sono distribuiti, anche un ritardo minimo può incidere sul funzionamento di database, applicazioni gestionali, sistemi ERP e servizi che devono restare sincronizzati in tempo reale. Se una parte dell’applicazione si trova nel data center interno e un’altra gira su un cloud pubblico, ogni trasferimento di dati deve essere progettato con attenzione, altrimenti si rischiano rallentamenti, errori nelle transazioni e costi più alti dovuti a trasferimenti non ottimizzati. In molti casi conviene, quindi, decidere non solo dove collocare il carico di lavoro, ma anche dove conviene far risiedere i dati che quel carico usa più spesso.

Sul piano della sicurezza, in un ambiente distribuito non esiste più un confine netto tra interno ed esterno, perché utenti, servizi e applicazioni possono trovarsi in punti diversi della rete e accedere alle stesse risorse da dispositivi differenti. Per questa ragione si adotta sempre più spesso un modello basato sulla verifica continua delle identità e dei permessi, invece di dare fiducia automatica a ciò che si trova all’interno della rete aziendale. La gestione centralizzata delle identità aiuta a mantenere regole coerenti su tutti i cloud coinvolti, evitando che ogni piattaforma segua logiche separate e più difficili da controllare.

Così come la cifratura dei dati in transito e a riposo entra nella gestione ordinaria, non come misura eccezionale ma come pratica costante. Lo stesso vale per la segmentazione della rete e per la separazione dei carichi più sensibili, che in molti casi restano in ambienti privati o in aree del cloud configurate con policy più restrittive, specialmente quando entrano in gioco requisiti normativi o vincoli sulla localizzazione dei dati. Una sicurezza ben progettata, in questo contesto, non rallenta il lavoro ma rende più semplice spostare servizi e applicazioni senza perdere controllo lungo il percorso.

Monitoraggio centralizzato negli ambienti hybrid e multi-cloud

Una delle sfide più concrete nella gestione multi-cloud è la frammentazione degli strumenti di controllo. Ogni provider offre la propria console, le proprie metriche e i propri alert, con interfacce spesso incompatibili tra loro. Per un team IT, questo si traduce nel rischio concreto di perdere la visione d’insieme su costi e prestazioni.

La soluzione è adottare piattaforme di gestione centralizzate che aggregano dati da tutte le fonti in un’unica interfaccia. Strumenti come Prometheus, Grafana o le suite di monitoraggio native dei principali cloud permettono di avere un quadro completo in tempo reale. In questo modo si può intervenire rapidamente quando un servizio degrada le proprie prestazioni o quando la spesa supera le soglie previste.

Un monitoraggio ben costruito include anche l’analisi predittiva. Studiando i pattern di utilizzo storici, il sistema può anticipare una saturazione delle risorse e suggerire di spostare preventivamente certi carichi su un ambiente più economico o meno carico. Questo passaggio trasforma il team informatico da gestore di emergenze a motore di ottimizzazione proattiva. Qualsiasi forma di monitoraggio però necessita di un business plan ben definito, indispensabile per qualsiasi azienda desideri ottimizzare costi, formazione e scelta delle soluzioni informatiche.

FinOps, competenze e controllo della spesa

Un business plan efficace deve necessariamente considerare l’ottimizzazione finanziaria, poiché nel cloud, la spesa cresce in proporzione diretta al consumo. Un server virtuale lasciato acceso senza motivo continua a generare costi. In un contesto multi-cloud, questo rischio si moltiplica, perché le risorse sono distribuite su più piattaforme e più facili da perdere di vista.

Per questo motivo si è affermata la pratica del FinOps, ovvero l’ottimizzazione finanziaria continua degli ambienti cloud. L’obiettivo è creare una formazione sulle responsabilità in cui chi attiva una risorsa ha ben chiaro l’impatto economico di quella scelta. Una buona gestione integra anche revisioni puntuali, poiché nel tempo potrebbero variare tariffe e consumi. I costi e le tecnologie cambiano rapidamente, si consiglia di revisionare la propria infrastruttura IT ogni 3-6 mesi per continuare a ottimizzare spese e prestazioni.

Così come è utile associare ogni server virtuale, ogni database oppure ogni servizio gestito a un progetto, un reparto o un centro di costo specifico poiché permette di capire esattamente dove incidono maggiormente le spese. Grazie a questa granularità, i report finali mostrano cifre globali che aiutano a prendere decisioni informate.

Un altro aspetto spesso sottovalutato riguarda i dati inattivi, cioè quei blocchi di storage che contengono informazioni ormai obsolete o raramente consultate. Spostarli su livelli di archiviazione a basso costo, come i tier “cold” o “archive” offerti dai principali provider, può ridurre in modo considerevole la voce relativa allo storage nel bilancio mensile, senza impattare le prestazioni operative quotidiane.

Hybrid e multi-cloud come leva di flessibilità

Sul piano organizzativo invece, l’adozione di un modello hybrid e multi-cloud richiede anche una revisione delle competenze interne. I team IT abituati a gestire server fisici devono acquisire familiarità con strumenti di automazione, scripting e gestione delle policy cloud. Questo non significa necessariamente assumere nuove figure, ma spesso investire in formazione mirata per il personale già presente, che conosce già il contesto aziendale e le sue specificità.

Il cloud, ad oggi, rappresenta un insieme di strumenti sempre più evoluti; le realtà che ottengono i risultati migliori sono quelle che lo sfruttano come tale, adattandolo continuamente alla propria strategia, misurando gli effetti di ogni scelta e correggendo la rotta senza aspettare che i problemi diventino emergenze. Vi è però la necessità di una flessibilità che non riguarda solo l’infrastruttura tecnica, ma anche il modo in cui le persone e i processi interni si adattano a un ambiente che cambia rapidamente.