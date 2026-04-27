Quello che emerge nella guerra USA-Iran è un nuovo modello di conflitto: armi economiche impiegate in massa per saturare le difese avversarie. In questa guerra, abbiamo visto come un singolo drone da 30–50 mila dollari può costringere il nemico a sprecare missili da milioni di dollari. Il Centro studi Council on Foreign Relations (CFR) lo sintetizza come l’era del «precise mass»: un volume elevato di sistemi a basso costo, spesso autonomi, che cambiano le regole della guerra. L’Iran ha infatti puntato sui kamikaze Shahed-136 (il significato del nome “Shahed” è quindi di grande importanza nel contesto islamico. Rappresenta l’idea di essere testimone della fede e di essere disposto a sacrificarsi per essa, se necessario).
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Shahed il kamikaze: così il drone low cost iraniano sfida i missili milionari Usa
La guerra USA-Iran mostra come droni economici, intelligenza artificiale e pressione ibrida sulle infrastrutture possano logorare anche potenze avanzate. Dai raid con Shahed allo Stretto di Hormuz, il conflitto si sposta sempre più sull’integrazione tra costo, saturazione e vulnerabilità sistemiche
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