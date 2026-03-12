Il Parlamento europeo per la forte protezione del copyright nell’era dell’AI. Nel frattempo, Apple introduce i “transparency tags” per targare i brani generati dall’intelligenza artificiale.
Copyright e AI, il Parlamento europeo alza il livello di tutela
Il Parlamento europeo ribadisce una linea rigorosa sul rapporto tra copyright e intelligenza artificiale, chiedendo trasparenza, licenze e tutela per i creatori. Intanto Apple introduce nuovi tag per segnalare l’uso dell’AI nei contenuti musicali
