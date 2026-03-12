Copyright e AI, il Parlamento europeo alza il livello di tutela

Cittadinanza digitale Sicurezza Informatica Sanità digitale Industry 4.0/Innovazione in azienda Infrastrutture digitali Procurement dell'innovazione Fatturazione elettronica Documenti digitali Scuola digitale Cultura e società digitali Mercati digitali Startup Strumenti Sostenibilità e smart city Intelligenza Artificiale In poche parole

Il Parlamento europeo ribadisce una linea rigorosa sul rapporto tra copyright e intelligenza artificiale, chiedendo trasparenza, licenze e tutela per i creatori. Intanto Apple introduce nuovi tag per segnalare l’uso dell’AI nei contenuti musicali

Pubblicato il 12 mar 2026
Enzo Mazza

CEO F.I.M.I. (Federazione industria musicale italiana)

intelligenza artificiale copyright

Il Parlamento europeo per la forte protezione del copyright nell’era dell’AI. Nel frattempo, Apple introduce i “transparency tags” per targare i brani generati dall’intelligenza artificiale.

Enzo Mazza
CEO F.I.M.I. (Federazione industria musicale italiana)
