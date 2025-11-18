eCommerce: guida 2025 ai fornitori di servizi di pagamento in Italia

Scegliere i fornitori di servizi di pagamento giusti è decisivo per ridurre abbandoni, aumentare conversioni e margini. Secondo i dati Baymard del 2025, il 10% degli abbandoni di carrello è dovuto all’assenza di strumenti di pagamento adeguati.

Questa guida offre criteri pratici, confronti tra soluzioni internazionali e locali, BNPL e contante, con focus su costi, TCO e trend utili per selezionare il PSP più adatto.

I tre pilastri di una strategia di pagamento vincente

Varietà di metodi : offrire un’ampia gamma di opzioni per intercettare le diverse esigenze dei clienti

: offrire un’ampia gamma di opzioni per intercettare le diverse esigenze dei clienti Integrazione marketing : includere i sistemi di pagamento nelle strategie promozionali

: includere i sistemi di pagamento nelle strategie promozionali Innovazione continua: sperimentare soluzioni phygital, rateizzazione e nuove tecnologie

Come orientarsi nella scelta del PSP giusto

Non esiste il “miglior” fornitore di servizi di pagamento in assoluto, ma quello che meglio si adatta alle specifiche esigenze del tuo business. Prima di scegliere, considera:

Criteri di selezione fondamentali

Volume di fatturato annuale

Sotto i 100.000€: plugin preconfigurati o aggregatori light

100.000€ – 600.000€: acquirer locali o gateway internazionali base

Oltre 600.000€: gateway API-first con controllo granulare

Mercati di riferimento

Solo Italia: acquirer locali italiani

Europa: soluzioni con respiro europeo

Globale: gateway internazionali

Competenze tecniche

Nessun team di sviluppo: plugin out-of-the-box

Team tecnico dedicato: API-first per massimo controllo

Modello di business

E-commerce standard: soluzioni tradizionali

Marketplace: piattaforme specializzate

SaaS/Abbonamenti: sistemi con gestione ricorrenze

B2B: provider con dilazioni e scoring PMI

Nota doverosa: le commissioni che riportiamo più sotto sono state rilevate direttamente online. È possibile che nei dialoghi commerciali, in base ai volumi e le opportunità possano variare significativamente.

Gateway Internazionali e API-First

Adyen

Chi è: Gateway olandese enterprise-grade, utilizzato da giganti come Spotify, Uber, eBay. Uffici a Milano.

Punti di forza:

Single integration, global reach : un’unica integrazione per tutti i mercati mondiali

: un’unica integrazione per tutti i mercati mondiali Ottimizzazione conversion : tassi di accettazione superiori alla media

: tassi di accettazione superiori alla media Omnicanale nativo : stesso sistema per online, POS fisici, app

: stesso sistema per online, POS fisici, app Risk management avanzato: protezione sofisticata contro le frodi

Commissioni:

Modello Interchange Plus: trasparenza totale sui costi

Tariffe personalizzate in base al volume

Nessun costo nascosto

Ideale per:

Grandi aziende con volumi elevati (>€600k/anno)

Retailer omnicanale

Brand internazionali

Considerazioni: Richiede approvazione e volumi minimi. Non adatto a piccoli merchant.

Checkout.com

Chi è: Gateway britannico in forte crescita, localizzato anche in Italia e focalizzato su prestazioni e tecnologia.

Punti di forza:

Performance eccellenti : latenza minima, uptime garantito

: latenza minima, uptime garantito Flessibilità : routing intelligente delle transazioni

: routing intelligente delle transazioni Reportistica granulare: dati dettagliati per ogni transazione

Commissioni:

Tariffe competitive personalizzabili

Modello trasparente

Ideale per:

E-commerce con volumi medio-alti

Aziende tech-savvy

Market Pay

Chi è: fornitore di software di pagamento omnicanale (60% acquisito dal fondo AnaCap nel 2021) e attiva in tutta Europa con uffici a Milano.

Punti di forza:

DNA retail : sviluppata per gestire oltre 1 miliardo di transazioni annue per Carrefour, votata a esigenze del retail omnicanale

: sviluppata per gestire oltre 1 miliardo di transazioni annue per Carrefour, votata a esigenze del retail omnicanale Omnicanale nativo : soluzioni integrate per pagamenti in negozio, on-the-go, self-checkout, unattended e online

: soluzioni integrate per pagamenti in negozio, on-the-go, self-checkout, unattended e online Smart Card Processing : motore AI che seleziona automaticamente il percorso di minor resistenza per ogni transazione, massimizzando le esenzioni 3DS

: motore AI che seleziona automaticamente il percorso di minor resistenza per ogni transazione, massimizzando le esenzioni 3DS Recovery Services : recupera fino al 4% di revenue aggiuntivo salvando transazioni fallite (nuovo tentativo 3DS, metodo alternativo, update carte scadute)

: recupera fino al 4% di revenue aggiuntivo salvando transazioni fallite (nuovo tentativo 3DS, metodo alternativo, update carte scadute) Express Payments : supporto nativo per Apple Pay, Google Pay, Click to Pay con riduzione 3x del rischio frode

: supporto nativo per Apple Pay, Google Pay, Click to Pay con riduzione 3x del rischio frode Localizzazione completa : metodi di pagamento locali per ogni mercato europeo

: metodi di pagamento locali per ogni mercato europeo Finanziamento rapido: accredito a Day+1, weekend processati lunedì entro le 10:00

Commissioni:

Struttura personalizzata in base al volume

Focus su trasparenza e ottimizzazione costi

Nessuna fee nascosta

Ideale per:

Retailer omnicanale : chi ha sia negozi fisici che e-commerce

: chi ha sia negozi fisici che e-commerce Catene retail europee : chi opera in più paesi e cerca standardizzazione

: chi opera in più paesi e cerca standardizzazione High-volume merchants : chi elabora milioni di transazioni/anno

: chi elabora milioni di transazioni/anno Business complessi : food retail con valori carrello variabili, rental, marketplace

: food retail con valori carrello variabili, rental, marketplace Chi cerca PSP+Orchestrator all-in-one: piattaforma unificata invece di stack frammentato

Mollie

Chi è: Gateway olandese user-friendly, molto popolare nei Paesi Bassi e da poco in Italia.

Punti di forza:

Facilità d’uso : dashboard intuitiva

: dashboard intuitiva Metodi di pagamento europei : ottima copertura dei metodi locali

: ottima copertura dei metodi locali Plugin ufficiali : per tutti i principali CMS

: per tutti i principali CMS Assistenza multilingua: supporto anche in italiano

Commissioni:

Commissioni per transazione senza canone fisso

Tariffe competitive per il mercato europeo

Ideale per:

PMI europee

E-commerce che servono clientela UE

Chi cerca semplicità senza rinunciare alla professionalità

Stripe

Chi è: Leader di mercato mondiale con sede negli USA, disponibile in Italia da anni.

Punti di forza:

Integrazione semplicissima : API moderne, documentazione eccellente, onboarding rapido

: API moderne, documentazione eccellente, onboarding rapido Copertura globale : oltre 135 valute, metodi di pagamento locali in tutto il mondo

: oltre 135 valute, metodi di pagamento locali in tutto il mondo Antifrode evoluto : Radar con machine learning per minimizzare le frodi

: Radar con machine learning per minimizzare le frodi Ecosistema completo: da billing ricorrente a emissione carte, tutto in un’unica piattaforma

Commissioni:

Carte UE: 1,4% + €0,25 per transazione

Carte internazionali: 2,9% + €0,25

Klarna (BNPL): 4,99% + €0,40

Satispay, bonifici e altri metodi locali: tariffe variabili

Zero costi di attivazione, zero canone mensile

Ideale per:

Startup tecnologiche in rapida crescita

E-commerce con ambizioni internazionali

Aziende che vogliono massimo controllo via API

Business model innovativi (marketplace, subscription)

Considerazioni: Essendo americana, richiede autofatturazione per IVA. Assistenza principalmente via ticketing.

Acquirer locali e soluzioni bancarie italiane

Nexi (XPay)

Chi è: Il principale provider italiano, ex Cartasì, con presenza capillare sul territorio nazionale.

Punti di forza:

Assistenza in italiano : supporto dedicato con competenze locali

: supporto dedicato con competenze locali Integrazione con sistema bancario italiano : nativa

: nativa Soluzioni omnicanale : da POS fisici a e-commerce

: da POS fisici a e-commerce Brand riconosciuto : fiducia da parte dei consumatori italiani

: fiducia da parte dei consumatori italiani Servizio Boost: riduce gli abbandoni di carrello con autenticazione intelligente

Diverse offerte: XPay Link (per professionisti senza e-commerce), XPay Easy (per e-commerce base), XPay Pro (soluzione avanzata)

Ideale per:

E-commerce italiani con mercato nazionale/europeo

Aziende che preferiscono un partner locale

Chi ha già POS Nexi (offerte dedicate)

Merchant che vogliono soluzioni “chiavi in mano”

Considerazioni: Meno flessibile dei gateway internazionali per mercati extra-UE.

Axerve/Fabrick (ex Gestpay di Banca Sella)

Chi è: Soluzione del Gruppo Banca Sella, storico operatore italiano nei pagamenti digitali.

Punti di forza:

Esperienza ventennale : solidità e affidabilità comprovate

: solidità e affidabilità comprovate Assistenza italiana : supporto tecnico e commerciale in lingua

: supporto tecnico e commerciale in lingua Integrazione bancaria : connessione diretta con il sistema Sella

: connessione diretta con il sistema Sella Omnicanale: gestione integrata online e punti vendita

Commissioni:

Tariffe personalizzate in base al volume

Struttura mista: canone + percentuale

Ideale per:

E-commerce con fatturato >€100k annui

Clienti Banca Sella (ma non solo ovviamente)

Retailer omnicanale italiani

Chi cerca stabilità e partnership di lungo periodo

Considerazioni: Meno agile rispetto ai player internazionali, ma più radicato nel contesto italiano.

Soluzioni europee: HiPay, Multisafepay, Worldline, Vivawallet

Questi provider offrono un compromesso tra la capillarità degli acquirer locali e la portata internazionale:

HiPay



Payment Institution francese, con presenza diretta in Italia e in tutta Europa. HiPay combina tecnologia proprietaria e approccio consulenziale per merchant strutturati e internazionali.

Punti di forza:

Multi-acquiring e metodi locali europei (Bancomat Pay, MyBank, Mooney, MBWay, ecc.) su un’unica piattaforma.

Approccio consulenziale: ogni cliente è seguito da un payment expert italiano dedicato.

Focus europeo e cross-border: forte esperienza nei mercati UE.

Marketplace & split payment nativi con KYC e riconciliazione automatica.

Soluzioni omnicanale: gateway online e POS integrati.

Antifrode avanzato e compliance PSD2/SCA.

Ideale per:

Merchant strutturati, marketplace e brand con ambizioni cross-border che cercano un partner europeo esperto, non adatto a startup o micro-merchant.

Multisafepay

Chi è: Payment Service Provider olandese, operante in Europa via passporting PSD2. Presente in Italia da anni, nel 2024 entrato nell’ecosistema Ant International.

Punti di forza:

Acquirer & Processor integrato : oltre 40 metodi di pagamento locali e globali senza intermediari

: oltre 40 metodi di pagamento locali e globali senza intermediari Marketplace-ready : integrazione nativa Mirakl, split payment e KYC automatizzati

: integrazione nativa Mirakl, split payment e KYC automatizzati Recovery carrelli abbandonati : link di pagamento automatici per checkout incompleti

: link di pagamento automatici per checkout incompleti Fastcheckout e Pay After Delivery : pagamento alla consegna con garanzia incasso 30 giorni

: pagamento alla consegna con garanzia incasso 30 giorni Plugin pronti : oltre 35 integrazioni per tutte le piattaforme e-commerce

: oltre 35 integrazioni per tutte le piattaforme e-commerce Assistenza multilingua : supporto italiano con account manager

: supporto italiano con account manager Accredito D+1: liquidazione giorno successivo

Ideale per: PMI europee, marketplace multi-vendor, chi cerca alternative a PayPal/Stripe mantenendo qualità enterprise.

Vivawallet (ora Viva.com)

Chi è: Fintech greca (18 anni di storia), E-Money Institution autorizzata da FCA con licenza PSD2 per 24 paesi europei. In Italia dal 2022 con IBAN locale.

Punti di forza:

Commissioni allo 0% : usando la Viva Business Card per spese aziendali, il cashback azzera le fee di accettazione

: usando la Viva Business Card per spese aziendali, il cashback azzera le fee di accettazione Accredito istantaneo 365 giorni : liquidazione giornaliera anche weekend/festivi

: liquidazione giornaliera anche weekend/festivi 100% cloud su Azure : uptime 24/7, primo PSP europeo full-cloud

: uptime 24/7, primo PSP europeo full-cloud Tap on Mobile : smartphone Android diventa POS senza hardware aggiuntivo

: smartphone Android diventa POS senza hardware aggiuntivo Ecosistema completo : IBAN italiano + Carta Debit + Gateway + POS + Wallet in un’unica soluzione

: IBAN italiano + Carta Debit + Gateway + POS + Wallet in un’unica soluzione Smart Checkout IA : tasso completamento 87,6% (97,2% con carte salvate)

: tasso completamento 87,6% (97,2% con carte salvate) 38+ metodi di pagamento: carte, wallet digitali, metodi locali europei

Ideale per: PMI che vogliono azzerare costi accettazione, micro-attività e commercio ambulante (Tap on Mobile), business omnicanale, startup e freelance che preferiscono liquidità immediata.

Worldline italia

Chi è: Worldline Merchant Services Italia è la controllata italiana del colosso europeo Worldline (gruppo che comprende anche Axepta Italia, acquisita da BNL/BNP Paribas nel 2022).

Punti di forza:

Acquiring diretto in Italia : non è solo un gateway, ma un vero acquirer con licenza bancaria tramite le partnership

: non è solo un gateway, ma un vero acquirer con licenza bancaria tramite le partnership One Commerce Platform : unifica pagamenti in-store e online in un’unica customer journey omnicanale

: unifica pagamenti in-store e online in un’unica customer journey omnicanale Oltre 80 valute e metodi di pagamento : carte internazionali, Alipay+, WeChat Pay, wallet digitali, BNPL

: carte internazionali, Alipay+, WeChat Pay, wallet digitali, BNPL Tap on Mobile : trasforma smartphone Android in POS senza hardware (partnership con Samsung)

: trasforma smartphone Android in POS senza hardware (partnership con Samsung) Reportistica unificata 360°: visione completa multi-acquirer, multi-canale, riconciliazione automatizzata

Ideale per:

PMI clienti delle banche partner (BNL, Cassa Centrale, Credem) con condizioni privilegiate

Business omnicanale che cercano unificazione POS fisici + e-commerce

Settori verticali: vending, mobilità, ricarica EV, retail strutturato

Chi cerca un player europeo con forte radicamento bancario italiano

In generale, considera questi player internazionali se stai cercando delle soluzioni per espanderti anche in Europa mantenendo un rapporto più “umano” rispetto ai colossi USA.

Plugin integrati per piattaforme eCommerce

Shopify Payments (powered by Stripe)

Chi è: Soluzione nativa di Shopify, basata su tecnologia Stripe.

Punti di forza:

Integrazione molto semplice : zero configurazione tecnica

: zero configurazione tecnica Nessun costo di transazione aggiuntivo : se usi Shopify Payments, eviti la fee del 2% su gateway esterni (vantaggio ma anche limite)

: se usi Shopify Payments, eviti la fee del 2% su gateway esterni (vantaggio ma anche limite) Checkout ottimizzato: convertitore Shop Pay per clienti ricorrenti

Commissioni:

Variano in base al piano Shopify (da 1,9% a 1,6% + commissione fissa)

Ideale per: Merchant Shopify che vogliono la massima semplicità.

WooCommerce Payments (powered by Stripe)

Chi è: Plugin ufficiale per WooCommerce, gestito da Automattic.

Punti di forza:

Gestione unificata : dashboard WordPress

: dashboard WordPress Nessun setup tecnico : attivazione in pochi click

: attivazione in pochi click Supporto multi-valuta: gestione nativa

Commissioni:

Similari a Stripe standard

Dipendono dal paese del merchant

Ideale per: Negozi WooCommerce che vogliono evitare integrazioni complesse.

PrestaShop Checkout

Chi è: Soluzione integrata per PrestaShop, in partnership con diversi provider.

Punti di forza:

Modularità : scelta tra diversi provider backend

: scelta tra diversi provider backend Esperienza utente ottimizzata : checkout fluido

: checkout fluido Assistenza PrestaShop: supporto coordinato

Ideale per: Merchant PrestaShop che privilegiano semplicità e UX.

Gumroad

Chi è: Piattaforma all-in-one per la creator economy.

Punti di forza:

Focus su contenuti digitali : ebook, corsi, membership

: ebook, corsi, membership Vendita diretta : senza bisogno di sito web

: senza bisogno di sito web Community integrata: strumenti per la fidelizzazione

Commissioni:

10% + commissioni di pagamento per piano gratuito

3,5% + commissioni per piano Premium

Ideale per: Creator, artisti, formatori, chi vende prodotti digitali.

Aggregatori light e Soluzioni One-Click

PayPal / Braintree

Chi è: Il gigante mondiale dei pagamenti online, con oltre 400 milioni di utenti attivi.

Punti di forza:

Riconoscibilità universale : il 90% degli utenti online ha un account PayPal

: il 90% degli utenti online ha un account PayPal Trust factor : grande fiducia riconosciuta dai consumatori

: grande fiducia riconosciuta dai consumatori Protezione acquirenti : garanzia rimborso aumenta conversion

: garanzia rimborso aumenta conversion Setup rapido : nessuna partita IVA richiesta (per volumi limitati)

: nessuna partita IVA richiesta (per volumi limitati) Braintree: gateway avanzato di PayPal per chi vuole più controllo

Commissioni PayPal Business:

Transazioni nazionali: 3,4% + €0,35

Transazioni internazionali: +0,5% a +2% in base all’area geografica

Conversione valuta: +3% sul cambio

Zero canone mensile per checkout standard

Terminale virtuale: €20/mese + commissioni

PayPal Paga in 3/6/12/24 rate (BNPL):

Incluso nell’offerta standard

Incremento AOV (valore medio ordine) del 55%

Commissioni standard + gestione BNPL

Ideale per:

Piccoli e medi e-commerce

Merchant senza infrastruttura IT dedicata

Chi vuole massimizzare la fiducia dei clienti

Vendite internazionali consumer-oriented

Considerazioni:

Commissioni più alte della media

Tutele sbilanciate verso l’acquirente

Fatturazione da Lussemburgo (autofattura IVA necessaria)

2Checkout (Verifone)

Chi è: Aggregatore globale, ora parte di Verifone, specializzato in commercio digitale internazionale.

Punti di forza:

Copertura mondiale : 200+ paesi

: 200+ paesi Compliance semplificata : gestione fiscale internazionale

: gestione fiscale internazionale Recurring billing : ottimo per SaaS

: ottimo per SaaS Risk management: protezione antifrode integrata

Commissioni:

Leggermente superiori ai gateway puri

Modello all-inclusive che include compliance

Ideale per:

Software house e SaaS providers

Vendita di prodotti digitali globali

Chi vuole delegare completamente compliance e fiscalità

Payplug

Chi è: Soluzione francese, in crescita in Italia.

Punti di forza:

Facilità d’uso : onboarding veloce

: onboarding veloce Design UX : checkout ottimizzato per conversion

: checkout ottimizzato per conversion Assistenza europea : supporto in italiano

: supporto in italiano Plugin pronti: per tutte le piattaforme

Commissioni:

Modello trasparente

Tariffe competitive per mercato europeo

Ideale per:

PMI francesi e italiane

Chi cerca semplicità

E-commerce con clientela principalmente europea

Worldpay

Chi è: Gigante globale dei pagamenti (sotto la proprietà di Global Payments), con presenza in circa 150 paesi.

Punti di forza:

Scala enterprise : soluzioni per ogni dimensione

: soluzioni per ogni dimensione Portafoglio completo : da POS a gateway online

: da POS a gateway online Processing diretto: relazioni dirette con circuiti

Commissioni:

Variabili, personalizzate per grande clientela

Ideale per:

Grandi catene retail

Multinazionali

Chi ha volumi molto elevati

Soluzioni Buy Now Pay Later (BNPL) consumer-oriented

Il mercato globale BNPL è esploso: da 231,5 miliardi di dollari nel 2024 a una stima di 1,43 trilioni entro il 2029 (CAGR 43,1%). In Italia, l’adozione di BNPL può aumentare il valore medio dell’ordine del 55%, e il 44% dei consumatori rinuncerebbe all’acquisto senza questa opzione.

Klarna

Chi è: Leader mondiale svedese del BNPL con oltre 150 milioni di utenti.

Punti di forza:

Brand forte : riconoscibilità globale

: riconoscibilità globale App consumer : ottima esperienza utente

: ottima esperienza utente Paga in 3 rate : opzione più popolare, zero interessi

: opzione più popolare, zero interessi Dilazioni fino a 12 mesi: con interessi

Commissioni:

4,99% + €0,40 per transazione (via Stripe)

Variabili in base all’accordo diretto

Ideale per: E-commerce internazionali che vogliono il brand leader.

Scalapay

Chi è: BNPL italiano, con focus su moda e lifestyle.

Punti di forza:

Localizzazione italiana : assistenza e marketing in italiano

: assistenza e marketing in italiano Conformità PSD2 : nativamente compliant

: nativamente compliant Paga in 3 rate : senza interessi

: senza interessi Integrazione rapida: plugin per tutti i CMS

Commissioni:

Modello merchant-paid

Tariffe competitive per il mercato italiano

Ideale per: Fashion, beauty, lifestyle, e-commerce italiani.

Alma

Chi è: BNPL francese con espansione in Italia.

Punti di forza:

Flessibilità : da 2 a 4 rate personalizzabili

: da 2 a 4 rate personalizzabili Supporto SEE : conformità europea nativa

: conformità europea nativa Onboarding veloce: attivazione in 48h

Commissioni:

Trasparenti e competitive

Ideale per: PMI italiane ed europee.

PayPal Paga in 3/6/12/24 rate

Chi è: Soluzione BNPL integrata nell’ecosistema PayPal.

Punti di forza:

Zero attivazione extra : se hai già PayPal

: se hai già PayPal Fiducia consolidata : brand PayPal

: brand PayPal Approvazione istantanea: alto tasso di acceptance

Commissioni:

Incluse nelle commissioni PayPal standard

Ideale per: Chi usa già PayPal e vuole BNPL immediato.

Affirm

Chi è: BNPL americano di punta, ora disponibile in Europa.

Punti di forza:

Importi elevati : fino a $17.500 negli USA

: fino a $17.500 negli USA Trasparenza : nessun costo nascosto

: nessun costo nascosto Partnership retail: integrato in grandi marketplace

Ideale per: High-ticket items, elettronica, arredamento.

Importi Maggiori e Dilazioni Lunghe

Floa (BNP Paribas)

Chi è: Finanza consumer del gruppo BNP Paribas.

Punti di forza:

Stabilità bancaria : solidità gruppo BNP

: solidità gruppo BNP Fino a 12 mesi : dilazioni estese

: dilazioni estese Importi elevati: credito al consumo strutturato

Ideale per: Elettronica, arredamento, automotive, importi >€1.000.

PagoDIL (Cofidis)

Chi è: Soluzione di credito al consumo di Cofidis.

Punti di forza:

Esperienza decennale : operatore storico italiano

: operatore storico italiano Piani flessibili : da 3 a 36 mesi

: da 3 a 36 mesi POS e online: omnicanale

Ideale per: Retailer omnicanale, beni durevoli.

Omnicanale

Oney

Chi è: Fintech francese (gruppo BPCE) specializzata in finanziamento retail.

Punti di forza:

Integrazione POS : pagamenti dilazionati in store

: pagamenti dilazionati in store Integrazione ERP/CRM : per retailer strutturati

: per retailer strutturati Piani personalizzati: fino a 24 mesi

Ideale per: Catene retail, elettronica di consumo.

HeyLight

Chi è: BNPL italiano, ha recentemente acquisito Soisy e Heidipay.

Punti di forza:

Fino a 24 rate : massima flessibilità

: massima flessibilità Mobile-first : SDK nativi iOS/Android

: SDK nativi iOS/Android Customizzabile: white-label possibile

Ideale per: App native, mobile commerce.

AppPago (Banca Sella)

Chi è: Soluzione BNPL di Banca Sella integrata con POS fisici.

Punti di forza:

Integrazione nativa POS Nexi/Axerve : dilazione immediata in negozio

: dilazione immediata in negozio Affidabilità bancaria : gruppo Banca Sella

: gruppo Banca Sella Zero attrito: esperienza seamless

Ideale per: Retailer fisici con POS Banca Sella.

Splitit

Chi è: Soluzione unica che fraziona su carta di credito esistente.

Punti di forza:

Nessun underwriting : usa il plafond carta esistente

: usa il plafond carta esistente Zero interessi : per il consumatore

: per il consumatore Nessun debito aggiuntivo: non è un prestito

Ideale per: Chi vuole BNPL senza processo di approvazione.

B2B

Billie

Chi è: BNPL tedesco leader per B2B.

Punti di forza:

Dilazioni fino a 36 mesi : per aziende

: per aziende Scoring PMI : valutazione creditizia business

: valutazione creditizia business Integrazione ERP : SAP, Microsoft Dynamics

: SAP, Microsoft Dynamics Copertura assicurativa: protezione credito inclusa

Ideale per: Grossisti, B2B e-commerce, fornitori industriali.

Hokodo

Chi è: BNPL B2B britannico, specializzato in commercio internazionale.

Punti di forza:

Network buying : tra aziende

: tra aziende Risk assessment evoluto : AI-driven

: AI-driven Multi-currency: gestione valute B2B

Ideale per: Export B2B, commercio internazionale.

Opyn (acquisito di recente da AATech) & Pausepay

Chi sono: Provider europei focalizzati su transazioni business.

Punti di forza:

Onboarding veloce : anche per PMI

: anche per PMI Dilazioni flessibili : personalizzabili

: personalizzabili Reportistica dettagliata: per aziende

Ideale per: Marketplace B2B, piattaforme procurement.

Younited Pay

Chi è: Fintech francese con doppia offerta consumer e corporate.

Punti di forza:

Limiti elevati : per spese aziendali

: per spese aziendali Gestione flussi : reportistica avanzata

: reportistica avanzata Compliance: nativamente europea

Ideale per: Piattaforme SaaS B2B, servizi professionali.

Pagamenti in contanti

Nonostante la crescita del digitale, esiste una fascia di popolazione che preferisce o necessita del contante. In Italia, il pagamento alla consegna rappresenta mediamente il 5,5% delle vendite, ma può arrivare al 50% in settori specifici.

Quando considerare il contante

Settori dove funziona:

Farmaceutico : 10-15% del transato (privacy)

: 10-15% del transato (privacy) Ricambi auto : fino al 20%

: fino al 20% Giardinaggio : fino al 50% in alcuni casi

: fino al 50% in alcuni casi Videogiochi : target teenager senza carte

: target teenager senza carte Gioielli e salute/bellezza: privacy importante

Corrieri con Contrassegno

BRT e GLS

Punti di forza:

Nessuna integrazione extra : servizio del corriere attuale

: servizio del corriere attuale Copertura capillare : tutta Italia

: tutta Italia Semplicità: il corriere riscuote e accredita

Svantaggi:

Costo: €3-5 per spedizione

Tempi di accredito: 3-7 giorni lavorativi

Gestionale: coordinamento logistico

Ideale per: Chi spedisce già con questi corrieri e vuole aggiungere opzione contante.

Voucher Prepagati

OnShop

Chi è: oltre 100.000 punti di ricarica in Italia.

Punti di forza:

Rete capillare : tabaccherie, edicole, bar

: tabaccherie, edicole, bar Privacy totale : nessun KYC alla ricarica

: nessun KYC alla ricarica Integrazione API : semplice e veloce

: semplice e veloce Settori delicati: accetta anche farmacie, adult

Come funziona: Cliente acquista voucher in contanti presso punto fisico, riceve codice, lo riscatta online.

Incremento transato: +2% a +8% secondo il settore.

Ideale per: Farmacie online, integratori, prodotti per la salute, target senza carte.

Paysafecard e Neosurf

Chi sono: Network internazionali di voucher prepagati.

Punti di forza:

Copertura europea : non solo Italia

: non solo Italia Settori specifici : forex, cripto, adult, gaming

: forex, cripto, adult, gaming Privacy: anonimato garantito

Svantaggi:

Rete più limitata in Italia vs OnShop

Ideale per: Settori regolamentati o sensibili, clientela internazionale.

Mooney

Chi è: Rete di pagamento italiana con 45.000 punti (tabaccherie).

Punti di forza:

Accredito veloce : 24-48 ore su carta esercente

: 24-48 ore su carta esercente Rete diffusa : tabaccherie ovunque

: tabaccherie ovunque Notifiche real-time: conferma immediata

Svantaggi:

Richiede KYC: meno privacy vs OnShop/Paysafecard

Ideale per: Chi cerca velocità di accredito.

Poste Italiane (Postepay)

Chi è: La rete più capillare d’Italia.

Punti di forza:

Copertura territoriale : anche zone remote

: anche zone remote Fiducia : brand Poste

: brand Poste Ecosistema integrato: da ricariche a pagamenti

Ideale per: Target anziani, zone rurali.

Confronto dei Costi: cosa considerare

Costi fissi:

Canone mensile: da €0 a €50+

Setup fee: spesso assente nei provider moderni

Fee PCI-DSS compliance: €0-37,50/anno

Costi variabili:

Percentuale sul transato: 1,1% – 3,4%

Fee fissa per transazione: €0,20 – €0,40

Commissioni interbancarie (Interchange): 0,2% – 2%

Costi aggiuntivi:

Conversione valuta: 1% – 3%

BNPL: 3% – 5% addizionale

Storno/chargeback: €0 – €15 per evento

Cross-border: +0,5% – +2%

Come scegliere il provider più adatto: la decisione step-by-step

Step 1: Definisci il tuo profilo

Rispondi a queste domande:

Qual è il fatturato annuo attuale e previsto tra 12 mesi? Quanti ordini elabori al mese? Qual è il valore medio del carrello? Vendi principalmente in Italia, Europa o mondo? Hai un team di sviluppo interno? Usi già una piattaforma e-commerce (quale)? Hai negozi fisici oltre all’online? Il tuo settore è particolare (farmaceutico, betting, B2B)?

Step 2: Identifica i requisiti non negoziabili

Must-have comuni:

Assistenza in italiano (per molte PMI italiane)

Conformità PSD2/SCA

Metodi di pagamento locali (Satispay, MyBank, etc.)

Reportistica per contabilità

Sistema antifrode

Nice-to-have:

BNPL integrato

Wallet digitale

Subscription/ricorrenze

Split payment (per marketplace)

White-label

Step 3: Calcola il TCO (Total Cost of Ownership)

Non guardare solo la percentuale sul transato:

Formula completa:

Costo Annuo =

(Canone × 12) +

(Transazioni × Fee fissa) +

(Fatturato × % commissione) +

(Storni × Costo storno) +

Costi sviluppo/manutenzione +

Costi conversione valuta

Esempi reali:

PayPal : 3,4% + €0,35 sembra caro, ma zero setup e massima fiducia = conversion +15%

: 3,4% + €0,35 sembra caro, ma zero setup e massima fiducia = conversion +15% Stripe : 1,4% + €0,25 sembra economico, ma serve team tecnico = €X ore/dev

: 1,4% + €0,25 sembra economico, ma serve team tecnico = €X ore/dev Nexi: commissioni medie, ma supporto italiano = risparmio tempo

Le 5 regole d’oro

1. Non scegliere solo per la commissione più bassa

Il provider più economico può costarti caro in conversion rate perso, supporto scadente o frodi non rilevate.

2. Testa prima di migrare

Tutti i provider seri offrono ambienti di test. Simula il flusso completo prima di andare live.

3. Negozia sempre

Anche se le tariffe sono pubblicate, oltre €500k/anno tutto è negoziabile: commissioni, fee fisse, canoni.

4. Pensa all’integrazione ecosistema

Se usi Shopify, Shopify Payments elimina fee extra. Se hai POS Nexi, le offerte bundle sono vantaggiose. Valuta l’intero stack tecnologico.

5. Diversifica per ridurre il rischio I merchant più evoluti usano 2-3 provider in parallelo:

Provider primario per la maggior parte delle transazioni

Provider secondario per mercati specifici (es. EBANX per LATAM)

Provider terziario come backup (uptime garantito)

Questo approccio permette anche di:

Ottimizzare le commissioni per tipologia di transazione

Ridurre il rischio di blocco account improvviso

A/B testare conversion rate tra provider

Tendenze 2025-2026

Cosa tenere d’occhio:

Wallet digitali in ascesa: Apple Pay, Google Pay stanno superando le carte tradizionali negli USA. In Europa il trend è in crescita (+30% YoY). Open Banking: Pagamenti diretti da conto corrente via PSD2. Commissioni inferiori (0,3-0,5%), ma adozione ancora limitata. Embedded Finance: I gateway diventano piattaforme finanziarie complete (carte, prestiti, conti). AI per antifrode: Machine learning riduce i falsi positivi del 50%, aumentando l’acceptance rate. Checkout invisibile: One-click, biometria, token salvati. Meno attrito = più conversion. BNPL regolamentato: Nuove normative UE in arrivo. I provider dovranno adeguarsi (potenziali aumenti costi). Cripto-pagamenti mainstream: Ancora nicchia, ma in crescita. Coinbase Commerce, BitPay per early adopters.

Checklist finale prima della scelta

Tecnico:

[ ] Ho verificato le integrazioni disponibili per la mia piattaforma?

[ ] Il sistema supporta tutti i metodi di pagamento che voglio offrire?

[ ] La documentazione API è chiara e completa?

[ ] Esistono plugin ufficiali o devo sviluppare custom?

[ ] Quali sono i tempi di downtime annui (SLA)?

Commerciale:

[ ] Ho richiesto preventivi a minimo 3 provider?

[ ] Ho calcolato il TCO su base annuale?

[ ] Ho negoziato le condizioni oltre le tariffe standard?

[ ] Ci sono costi nascosti (PCI-DSS, storno, valuta)?

[ ] Quali sono le clausole di uscita e i vincoli contrattuali?

Operativo:

[ ] Il supporto clienti è disponibile negli orari che mi servono?

[ ] Esiste assistenza in italiano?

[ ] I tempi di accredito sono compatibili con il mio cash flow?

[ ] La reportistica è adeguata alle mie esigenze contabili?

[ ] Posso esportare facilmente i dati per l’anno fiscale?

Compliance:

[ ] Il provider è certificato PCI-DSS Level 1?

[ ] Gestisce nativamente PSD2/SCA?

[ ] È conforme al GDPR per i dati europei?

[ ] Per fatturazione estera, come gestisco IVA e autofattura?

Strategico:

[ ] Questa soluzione scala con la mia crescita prevista?

[ ] Supporta i mercati in cui voglio espandermi?

[ ] Posso aggiungere facilmente nuovi canali (app, marketplace)?

[ ] Il provider investe in innovazione (wallet, BNPL, AI)?

La scelta del giusto fornitore di servizi di pagamento non è un dettaglio tecnico, ma una decisione strategica che impatta direttamente su:

Conversion rate : fino al 10% di abbandoni dipende dai sistemi di pagamento

: fino al 10% di abbandoni dipende dai sistemi di pagamento Valore medio ordine : BNPL può aumentarlo del 55%

: BNPL può aumentarlo del 55% EBITDA : una buona negoziazione vale €10k per ogni milione di fatturato

: una buona negoziazione vale €10k per ogni milione di fatturato Scalabilità : il provider sbagliato può frenare la crescita

: il provider sbagliato può frenare la crescita Customer experience: un checkout fluido fidelizza i clienti

Non esiste il provider perfetto per tutti, ma esiste il provider perfetto per te. Ad esempio:

Startup tech internazionale? → Stripe

→ Stripe PMI italiana con focus locale? → Nexi XPay Pro

→ Nexi XPay Pro E-commerce fashion in crescita? → Stripe + Scalapay

→ Stripe + Scalapay Enterprise omnicanale? → Adyen

→ Adyen Micro-merchant su Shopify? → Shopify Payments

→ Shopify Payments Farmacia online? → Multisafepay + OnShop

E le combinazioni mostrate possono valere utilizzando anche HiPay, MultisafePay, Market Pay, PayPlug, PayPal e gli altri gateway illustrati in precedenza. Non è semplice ma devi provare a costruirti una tua cartina tornasole cucita sulle tue esigenze.

Il mercato dei pagamenti è in continua evoluzione. Rivedi la tua strategia almeno una volta l’anno: nuovi provider emergono, le tariffe cambiano, i volumi crescono. Quello che era ottimale 12 mesi fa potrebbe non esserlo più oggi.

Inizia oggi: richiedi 3 preventivi ai provider che hai identificato in questa guida, testa i loro ambienti sandbox, e prendi una decisione basata su dati concreti, non su sensazioni.

Il sistema di pagamento giusto non è un costo, è un investimento che si ripaga in maggiori conversioni, clienti soddisfatti e margini ottimizzati.

Risorse utili

Casaleggio Associati – Report annuale E-commerce Italia

Consorzio Netcomm

Osservatori Digital Innovation Politecnico Milano

Articolo aggiornato a ottobre 2025. Per approfondimenti specifici sui singoli provider, consulta i loro siti ufficiali e richiedi sempre una demo personalizzata. Se vuoi richiedere delle modifiche o aggiungere altri provider, contattaci.