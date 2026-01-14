Il dibattito attorno al ruolo di Cloudflare nella lotta alla pirateria online e all’esecuzione degli ordini dell’AgCom merita di essere affrontato con maggiore chiarezza, evitando semplificazioni e argomentazioni già ampiamente superate.
Ecco perché Cloudflare può e deve ubbidire all’Italia
Lo scontro tra Cloudflare e AgCom ruota attorno all’esecuzione degli ordini antipirateria e alla responsabilità degli intermediari. L’obiezione dell’“impossibilità tecnica” viene contestata alla luce di precedenti giudiziari e di interventi già attuati. Le norme pure sono chiare e non lasciano scampo
