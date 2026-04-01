L’attuale trasformazione del contesto macroeconomico globale delinea una trasformazione strutturale nei mercati: il valore economico si sta progressivamente spostando dai capitali materiali a ecosistemi digitali integrati, nei quali la competitività non è più determinata dal possesso di asset fisici, ma dalla capacità di generare interazione, raccogliere dati e costruire community solide e durature.
asset strategici
Investire nei nuovi media: la strategia che genera valore
Il mercato globale dei media digitali supererà i tremila miliardi entro il 2033. Scalabilità, first-party data e intelligenza artificiale trasformano le piattaforme editoriali in asset strategici. L’integrazione in una holding amplifica queste opportunità attraverso sinergie operative, governance strutturata e accesso a tecnologie avanzate
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