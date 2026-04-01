Cittadinanza digitale Sicurezza Informatica Industry 4.0/Innovazione in azienda Intelligenza Artificiale Sanità digitale Infrastrutture digitali Procurement dell'innovazione Fatturazione elettronica Documenti digitali Guide alla scelta tech Libri Scuola digitale Cultura e società digitali Mercati digitali Startup Sostenibilità e smart city

asset strategici

Investire nei nuovi media: la strategia che genera valore

Home Mercati digitali
Indirizzo copiato

Il mercato globale dei media digitali supererà i tremila miliardi entro il 2033. Scalabilità, first-party data e intelligenza artificiale trasformano le piattaforme editoriali in asset strategici. L’integrazione in una holding amplifica queste opportunità attraverso sinergie operative, governance strutturata e accesso a tecnologie avanzate

Pubblicato il 1 apr 2026
Giovanni Peluso

Presidente 72 Holding

creare video con l'IA

L’attuale trasformazione del contesto macroeconomico globale delinea una trasformazione strutturale nei mercati: il valore economico si sta progressivamente spostando dai capitali materiali a ecosistemi digitali integrati, nei quali la competitività non è più determinata dal possesso di asset fisici, ma dalla capacità di generare interazione, raccogliere dati e costruire community solide e durature.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

P
Giovanni Peluso
Presidente 72 Holding
Seguimi su

Continua a leggere questo articolo

Argomenti

Canali

InnovAttori

Vedi tutti gli approfondimenti >

Articoli correlati

  • chip moore AI

  • intelligenza artificiale

    Oltre Nvidia: la nuova geografia del potere nei chip per l’IA

    12 Dic 2025

    di Riccardo Petricca

    Condividi
  • diritto d'autore musica AI

  • copyright

    Streaming dopato dall'AI, un problema per autori e mercato

    25 Giu 2025

    di Enzo Mazza

    Condividi
  • Human,Resource,Management,And,Recruitment,Employment,Business,Concept

  • recruiting

    AI nella selezione del personale: vantaggi, rischi e nuove responsabilità

    23 Gen 2026

    di Marianna Tramontano

    Condividi
0
Lascia un commento, la tua opinione conta.x