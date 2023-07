Meta sfida Twitter: come sarà Threads, i vantaggi per le aziende

Fra qualche giorno Meta – che controlla Facebook e Instagram e i servizi di messaggistica istantanea WhatsApp e Messenger – lancerà Threads, una nuova app di testo, molto simile a Twitter, completamente integrata in Instagram.

E così, mentre nel panorama dei social media, BlueSky, la piattaforma aperta e decentralizzata lanciata da Jack Dorsey, co-fondatore di Twitter, ha suscitato grandi aspettative come credibile alternativa al noto social dei cinguettii, potrebbe essere Mark Zuckerberg a rottamare il social media acquistato da Elon Musk nell’ottobre 2022 per la cifra record di 44 miliardi di dollari.

La grande fuga delle aziende da Twitter e l’arrivo di “Threads”

Zuckerberg sfrutta l’opera di disruption che Musk – secondo molti critici – sta facendo su Twitter.

Musk infatti si sta sempre più orientando verso un modello pay-per-use e molte aziende e brand hanno perso fiducia in Twitter e stanno attivamente cercando un nuovo scenario digitale per il corporate storytelling e il brand journalism. In particolare, coloro che stanno seguendo la strada della trasformazione in media company si trovano a un bivio, alla ricerca di piattaforme alternative per connettersi con il proprio pubblico. Mentre il panorama dei social media subisce una trasformazione dinamica, gli osservatori del settore attendono con impazienza lo sviluppo della storia, affascinati dal possibile scontro di poteri guidato da Zuckerberg.

Dopo tante anticipazioni, tra le prime a dare la notizia delle novità targate Meta, Lia Haberman, professoressa di social e influencer marketing alla UCLA, attraverso la sua newsletter.

“Stiamo esplorando un social network decentralizzato autonomo per la condivisione di aggiornamenti di testo. Crediamo che ci sia l’opportunità di uno spazio separato in cui creatori e personaggi pubblici possano condividere aggiornamenti tempestivi sui loro interessi” ha spiegato Chris Cox, chief product officer di Meta.

Per accedere alla nuova app basterà inserire il nome utente e la password di Instagram e, automaticamente, i follower, l’handle, la biografia e tutto il resto verranno trasferiti dall’app principale. Threads – questo il nome più probabile della nuova app – fornirà un’esperienza utente simile a Twitter ma beneficerà anche della portata più ampia e del potenziale di promozione di Meta, essendo collegata a Instagram che ha circa quattro volte la portata del pubblico rispetto a quella di Twitter.

“Abbiamo sentito da creatori e personaggi pubblici che sono interessati ad avere una piattaforma che sia gestita in modo sano e sano, che credono di potersi fidare e su cui fare affidamento per la distribuzione” spiegano da Meta e tutto lascia pensare che vi sarà grande attenzione ai controlli di moderazione, a differenza di quello che avviene su Twitter dall’avvento di Musk.

I limiti di Twitter e i margini di manovra di Zuckerberg

Per le aziende la qualità dell’ambiente dove confluiscono i fondi destinati alla pubblicità e viene costruita l’immagine pubblica è di fondamentale importanza. Questo è particolarmente vero nel contesto dei social media, dove la fiducia degli utenti e l’attenzione degli investitori possono essere influenzate dagli eventi che si sviluppano.

Anche se Twitter è senza dubbio il social network più influente nel dibattito politico e finanziario non è un luogo attrattivo per le aziende e i brand.

Twitter è un ambiente altamente frenetico, in cui i messaggi scorrono rapidamente e sono facilmente dimenticati. Questa caratteristica rende difficile per le aziende attirare e mantenere l’attenzione del pubblico per un periodo prolungato. Inoltre, l’enorme quantità di contenuti presenti crea una concorrenza feroce per l’attenzione degli utenti, rendendo difficile emergere tra la massa di informazioni.

Si basa principalmente sulla condivisione di testo e immagini, ma offre limitate opportunità di coinvolgimento visuale. Questo può essere un fattore limitante per le aziende che desiderano presentare i loro prodotti o servizi in modo accattivante e coinvolgente. Altri social media, come Instagram. Tik Tok o addirittura YouTube, offrono spazi più ampi per mostrare visivamente il proprio brand e catturare l’interesse degli utenti.

Un nuovo ecosistema social

Gli utenti di Twitter sono spesso in cerca, principalmente, di informazioni e discussioni rapide, ma potrebbero non essere altrettanto propensi all’acquisto come gli utenti di altre piattaforme sociali. Questo può rappresentare un ostacolo per le aziende che desiderano promuovere prodotti o servizi e generare conversioni effettive.

Inoltre, le scelte di Musk sulla spunta blu a pagamento, sui licenziamenti di massa e sull’allargamento delle maglie sulla moderazione dei contenuti hanno sicuramente causato un danno di immagine al social e creato una certa difficoltà per i brand – già scettici sullo strumento – ad associarvi il loro nome.

Un’occasione enorme per Meta, in primis per sfidare un concorrente e poi per offrire una nuova opportunità in un periodo di “stanca” per il mondo social. Inserire una nuova app di testo su Instagram dove si potranno creare post di testo lunghi fino a 500 caratteri con collegamenti, foto e video allegati, integrandola con ActivityPub, il protocollo decentralizzato dei social media, permettendo agli utenti di app come Mastodon, ad esempio, di cercare, seguire e interagire con i profili della nuova app firmata Meta e visualizzarne i contenuti creerà un nuovo ecosistema social mai sperimentato prima.

Da Menlo Park sperano che il nuovo social possa attirare “decine di milioni” di utenti in pochi mesi, anche da questo dato si misurerà il successo dell’operazione che punta a collocare la big tech di Mark Zuckerberg al centro della sfera social alla ricerca di novità attrattive per un pubblico sempre, almeno in apparenza, disaffezionato.

I vantaggi dell’operazione

Un’operazione – che, se andrà a buon fine – potrebbe essere salutare anche per Instagram rendendolo un social media ancora più popolare di quanto non lo sia già e mettendolo definitivamente (con tutte le cautele del caso) a riparo dal social cinese TikTok.

Ma, fattore non banale, è al mondo corporate che la novità potrebbe interessare e non poco. I mercati stanno diventano sempre più nicchie (e Mastodon è il social delle nicchie) e i brand avvertono un bisogno, sempre crescente, di storytelling e di fare brand journalism, non rinchiudendosi in esperienze sporadiche e/o stagionali (i classici spot). Uno strumento, lato social, pensato per il microblogging, che non punti solo sull’informazione, potrebbe certamente essere utile agli uffici marketing e comunicazione per diversificare il proprio messaggio e andare alla ricerca di nuove audience.

Le nuove restrizioni su Twitter

Intanto Musk, con un tweet, annuncia nuove restrizioni per gli utenti che non hanno sottoscritto un abbonamento (la ormai famosa spunta blu). Un passo ancor più deciso verso la direzione che l’inventore di Tesla vuole intraprendere, quel pay-per-use a cui il mondo social non è (ancora) abituato.

Dal primo luglio, infatti, gli account verificati sono limitati alla lettura di 6.000 post al giorno, gli account non verificati fino a 600 post al giorno, i nuovi account non verificati a 300 al giorno.



Una scelta, quella di Musk, che ha creato più di un malcontento tra gli utilizzatori di Twitter, tra chi – come è accaduto più volte – ha pronosticato la fine del social network e chi si è affrettato a trovare una soluzione. Sembra infatti che attraverso Twitter Lite sia possibile aggirare con facilità le restrizioni.

Senza entrare nel merito delle decisioni di Musk però una cosa è certa, Twitter sembra più impegnato a trovare un modello di business sostenibile che ad offrire un’esperienza di utilizzo di alto livello.

Conclusioni

Intanto da Meta fanno trapelare che il nuovo social punterà su: sicurezza, facilità d’uso e affidabilità per assicurare ai creator un posto stabile per costruire e far crescere il loro pubblico.

L’opportunità di colmare il vuoto che Twitter sta creando con i suoi recenti cambiamenti potrebbe non ripetersi mai più, e Meta è tra le aziende più qualificate per capitalizzarlo.

Personalmente, nell’ufficio che coordino, ho messo in stand-by i progetti di sviluppo su Twitter, pur non dandolo ancora per finito, ma prima di decidere come continuare aspetto con molta curiosità la nuova app firmata Meta.

Da Threads (se il nome sarà confermato) non mi aspetto un aiuto per le vendite ma un’esperienza altamente coinvolgente per quanto riguarda il corporate storytelling e il brand journalism e, perché no, un’iniezione di entusiasmo verso un nuovo social di cui si sente il bisogno.