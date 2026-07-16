C’è stato un tempo in cui la pubblicità era terreno esclusivo dell’ingegno umano. Oggi l’intelligenza artificiale nella pubblicità sta riscrivendo le regole del gioco, sostituendo mesi di lavoro creativo con pochi minuti di elaborazione algoritmica. Un cambiamento che promette efficienza, ma solleva anche interrogativi sulla tenuta della creatività autentica.
creATIVITà e TECNOLOGIA
Quando l’AI scrive gli spot: la pubblicità è già cambiata
L’intelligenza artificiale trasforma il settore pubblicitario, dalla scrittura di script alla creazione di spot completi. Dal primo esperimento Lexus del 2018 al caso Coca-Cola del 2024, la tecnologia ridefinisce costi, tempi e ruoli creativi, aprendo scenari per agenzie e brand
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