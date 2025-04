Smart money: il valore aggiunto del crowdfunding per le imprese

La raccolta di capitali in crowdfunding non è solo una questione di finanziamenti, ma anche di accesso a competenze, lavoro, clienti e contatti utili alla crescita dell’azienda. È per questo valore aggiunto che il crowdfunding si è affermato come soluzione innovativa ed efficiente per la raccolta di capitali, preziosa soprattutto per le piccole e medie imprese.