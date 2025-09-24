La separazione societaria tra TIM e FiberCop e l’ingresso di KKR nella società della rete hanno determinato nel mercato italiano dei servizi di accesso alla rete fissa una attenzione delle istituzioni italiane ed europee.
TIM-FiberCop, allarme concorrenza: tre autorità in campo
La separazione tra TIM e FiberCop crea un nuovo scenario competitivo, ma richiede verifiche approfondite. Commissione Ue, Antitrust italiano e Agcom esaminano gli accordi per garantire concorrenza e trasparenza nel mercato dei servizi di accesso alla rete fissa
Esperto di diritto e tecnologia
Responsabile Advisory Antitrust & Economic Analysis Wind Tre
