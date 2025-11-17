Cittadinanza digitale Sicurezza Informatica Sanità digitale Industry 4.0/Innovazione in azienda Infrastrutture digitali Procurement dell'innovazione Fatturazione elettronica Documenti digitali Scuola digitale Cultura e società digitali Mercati digitali Startup Strumenti Sostenibilità e smart city Intelligenza Artificiale In poche parole

sanità digitale

Obesità, una pandemia che trova un alleato nel digitale

L’obesità è una sfida globale in crescita. Oggi il digitale offre strumenti per monitorare, prevenire e gestire il peso in modo personalizzato, creando percorsi di salute più consapevoli, efficaci e sostenibili

Pubblicato il 17 nov 2025
Graziella Bilotta

CEO, Paginemediche

Il peso corporeo non è solo un numero: è un segnale di salute che riflette equilibrio, abitudini e benessere. Oggi però l’eccesso di peso è una sfida globale che riguarda 4 italiani su 10.
In questo contesto, il digitale può fare la differenza: app, devices e programmi digitali non servono solo a contare calorie, ma a costruire consapevolezza, costanza e nuovi stili di vita.

Salute metabolica: il digitale trasforma prevenzione e cura

Dati, obiettivi e professionisti da remoto diventano strumenti per rendere il controllo del peso più efficace, personalizzato e sostenibile.

L’obesità in numeri: una pandemia silenziosa in crescita

L’Organizzazione Mondiale della Sanità definisce l’obesità come “una pandemia globale”. I numeri lo confermano: più di 1,9 miliardi di adulti nel mondo sono in sovrappeso, e oltre 650 milioni sono obesi. In Europa, la tendenza è in crescita costante e, secondo le proiezioni del World Obesity Atlas 2024, entro il 2035 oltre la metà della popolazione adulta potrebbe avere un peso superiore ai limiti raccomandati.
L’Italia non fa eccezione. I dati dell’Istituto Superiore di Sanità mostrano che 4 adulti su 10 sono in sovrappeso, e circa 1 su 10 è obeso. Il fenomeno è più marcato nel Sud e tra le fasce socioeconomiche più fragili, dove l’accesso a un’alimentazione sana e a spazi per l’attività fisica è più difficile.
Il costo economico e sociale è altissimo: aumento delle spese sanitarie, riduzione della produttività, e impatto sulla qualità della vita. Ma il vero costo è umano — milioni di persone convivono con patologie croniche legate al peso: diabete tipo 2, ipertensione, malattie cardiovascolari, artrosi, apnea del sonno e persino alcuni tumori.
Un passo importante arriva proprio dall’Italia, che all’inizio di ottobre ha riconosciuto ufficialmente l’obesità come malattia cronica con una legge dedicata alla prevenzione, alla cura e all’inclusione sociale, segnando un cambio di prospettiva fondamentale per la salute pubblica.

La tecnologia come alleato nella cura del peso

In un mondo dove la vita corre veloce e il tempo per sé stessi sembra un lusso, il digitale sta rivoluzionando il modo in cui ci prendiamo cura del nostro benessere.
È in questo contesto che il digitale entra in gioco come un alleato strategico, capace di trasformare la cura di sé da compito gravoso a gesto quotidiano, accessibile e personalizzato.
Negli ultimi anni, il digitale ha smesso di essere un semplice “supporto” e sta diventando parte integrante dei percorsi clinici dedicati al sovrappeso e all’obesità. Non si tratta più di app generiche per contare le calorie, ma di veri ecosistemi digitali che accompagnano la persona lungo l’intero percorso: dalla consapevolezza iniziale al mantenimento dei risultati.
Un’app che ricorda di bere, un bracciale che misura i passi, un diario digitale che aiuta a monitorare i dati salute nel tempo: piccoli gesti che, giorno dopo giorno, costruiscono consapevolezza. E dietro a questi strumenti ci sono algoritmi sempre più intelligenti, capaci di leggere i dati raccolti e restituire suggerimenti su misura — non regole rigide, ma percorsi personalizzati.
Il digitale rende così la prevenzione più continua, più concreta e più vicina alle persone. Aiuta chi è in sovrappeso o obeso a non sentirsi solo, a tenere traccia dei progressi, a trovare motivazione quando l’entusiasmo cala.

E quando queste tecnologie dialogano con i professionisti della salutemedici, dietisti, psicologi – diventano parte integrante di un nuovo modello di cura: ibrido, umano e tecnologico insieme, capace di sostenere davvero chi vuole ritrovare equilibrio e benessere.

Soluzioni digitali per il monitoraggio e il supporto personalizzato

Esempi pratici, in tal senso, non mancano.
L’evoluzione della salute digitale sta offrendo nuove possibilità per gestire in modo più consapevole il proprio benessere. Tra questi segnaliamo programmi digitali disponibili in app, che integrano funzioni di monitoraggio, informazione e supporto specialistico.
Con questi “diari” è possibile raccogliere i propri parametri, calcolare il proprio BMI o Indice di Massa Corporea (valore fondamentale per stabilire il grado di rischio legato a sovrappeso e obesità), compilare un questionario anamnestico e avviare un percorso basato sui propri dati e fattori personali.

Giorno dopo giorno si può così seguire l’evoluzione del proprio percorso in maniera chiara e visiva, con la possibilità di richiedere in qualsiasi momento un collegamento diretto con un dietista che potrà aiutare l’utente a interpretare i dati, correggere la rotta e dare consigli su misura.
Si tratta, insomma, di strumenti ibridi: digitale, ma profondamente umano in grado di sostenere la persona con la costanza del monitoraggio e allo stesso tempo offrire un confronto reale con un professionista. Un ponte tra la tecnologia e la cura personalizzata.

Una nuova cultura della salute digitale e inclusiva

L’obesità non è solo un problema medico: è il riflesso di un cambiamento profondo nei nostri stili di vita. Viviamo in una società che ci spinge a correre, a mangiare in fretta, a stare seduti per ore davanti a uno schermo. In questo contesto, prendersi cura del proprio corpo è diventato un atto di consapevolezza, quasi di resistenza.
Ecco perché il digitale, se usato bene, non è un nemico ma un ponte tra salute e quotidianità. Non serve solo a contare passi o calorie, ma a restituire alle persone il controllo del proprio percorso. È uno strumento che educa, incoraggia, connette. Permette di trasformare dati in decisioni, e decisioni in abitudini.
Ma c’è un punto cruciale: la tecnologia da sola non basta. Serve una visione integrata, che unisca strumenti digitali, competenze professionali e politiche pubbliche di prevenzione.

Le app e i dispositivi possono sostenere la motivazione individuale, ma solo un sistema sanitario capace di includerli e validarli può renderli davvero efficaci.
In Italia, il riconoscimento dell’obesità come malattia cronica apre la strada a nuovi modelli di cura: più moderni, personalizzati e centrati sulla persona. Se il digitale saprà inserirsi in questo percorso, potrà contribuire a ridurre le disuguaglianze, migliorare la qualità della vita e alleggerire il carico sui sistemi sanitari.
Alla fine, il vero valore del digitale nella lotta all’obesità non è nella tecnologia in sé, ma nella relazione che aiuta a costruire: quella tra individuo e salute, tra paziente e medico, tra dati e decisioni consapevoli.
Perché la salute, oggi più che mai, è un viaggio da fare insieme — con la scienza, la tecnologia e una nuova cultura del benessere che mette al centro la persona, non il suo peso.

